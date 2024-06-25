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Кличко назвал причину аварии между станциями метро Демеевская и Лыбидская в Киеве

25 июня 2024 19:13
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Киеве движение на синей ветке метро откроют осенью - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Специалисты установили причину аварии в тоннеле синей ветки метро между станциями Демеевская и Лыбидская в Киеве. Там продолжаются ремонтные работы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram во вторник, 25 июня.

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Что стало причиной аварии в тоннеле киевского метро

По словам главы столицы, аварийная ситуация в тоннеле между станциями синей ветки метро Демеевская и Лыбидская возникла из-за несоблюдения технологии во время строительства перегона 15 лет назад.

Кличко отметил, что там еще продолжается ремонт.

"Сейчас строители завершили разработку котлована с креплением I, II и III ярусов, а также химическое закрепление грунтов затуннельного массива. Это позволило остановить проникновение воды в конструкции", — говорится в сообщении.

Метро
Ремонтные работы в тоннелле киевского метро. Фото: скриншот

Мэр Киева добавил, что сейчас там идет герметизация статических трещин и стыков оправы тоннеля в местах болтовых соединений.

"Также провели обследование технического состояния оправы перегонного тоннеля по I пути между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Отчет о его состоянии будет обнародован после завершения всех экспертиз", — подчеркнул глава столицы.

Когда возобновят движение поездов

По словам Кличко, ремонтные бригады работают круглосуточно. Вероятно, движение поездов на участке возобновят в начале осени.

"По завершении ремонта, перед полноценным возобновлением движения, осуществят тестовые пуски поездов", — подытожил мэр Киева.

Напомним, в настоящее время в Киеве не работают шесть станций метрополитена на синей ветке. Ремонт проводится между станциями "Лыбидская" и "Демиевская". Кроме того, госаудитслужба обвиняла Киевскую городскую государственную администрацию в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на станции метро "Почтовая площадь".

В то же время в Киеве объявили тендер на строительство метро на Винограде, ожидаемая стоимость достигает почти 14 млрд грн. Такое решение местных властей критикуют из-за того, что в Киевском метрополитене есть нерешенные неотложные проблемы, да и выделение сумасшедших средств во время активного наступления врага на востоке неуместно.

Виталий Кличко
Киев
ремонт
метро
авария
столица
общественный транспорт

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