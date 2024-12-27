В Киеве за 2024 год открыли ряд объектов — Кличко подвел итоги

Виталий Кличко. Фото: КГГА

В Киеве с начала 2024 года открыли ряд инфраструктурных объектов. В эксплуатацию ввели путепроводы, подземные переходы, а также велосипедные дорожки.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram в пятницу, 27 декабря.

Читайте также:

Что сделали в Киеве в 2024 году

Так, в августе 2024 года был открыт новый путепровод на пересечении улиц Полярной и Богатырской длиной 125 метров. Его строительство продолжалось год — с июня 2023 по август 2024 года

Также обустроили подземный переход с пандусами для маломобильных граждан, создали велодорожки, тротуары и транспортную развязку со съездами и заездами. В то же время установили наружное освещение и новые инженерные сети для безопасности движения.

Кроме того, был завершен весь комплекс работ на Дегтяревском путепроводе. Теперь он стал выше на один метр и шире на девять метров. Еще в столице открыли движение по обновленному участку Большой кольцевой дороги.

"Новые транспортные развязки значительно увеличили пропускную способность узлов, уменьшили пробки и повысили безопасность дорожного движения", — отметил Кличко.

Скриншот поста Кличко

Напомним, работы по строительству метро на Виноградарь в Киеве продолжаются круглосуточно. На нескольких строительных площадках выполняются разные этапы одновременно.

А вчера на станции метро Лыбедская" завершили восстановительные работы на эскалаторе. Накануне там одном из эскалаторов на спуске в механизм попала обувь пассажира.