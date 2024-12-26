Станція Либідська у Києві — відновлювальні роботи на ескалаторі завершені

На станції Либідська у Києві відновлювальні роботи завершені
У Києві зранку 26 грудня на станції метро "Либідська".звершили відновлювальні роботи на ескалаторі. Ввечері 25 грудня на одному з ескалаторів на спуску в механізм потрапило взуття пасажира, що призвело до його зупинки.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).
Що сталось на станції "Либідська" у Києві
О 06:18 26 грудня в КМДА повідомили, що відновлювальні роботи на ескалаторі станції "Либідська" завершені і станція вже працює в звичайному режимі.
Напередодні ввечері 25 грудня відомство сповістило, що станцію "Либідську" закрито для пасажирів на вхід попри те, що поїзди здійснювали зупинки по обох коліях станції. Як з'ясувалося, на одному з ескалаторів на спуску в механізм потрапило взуття пасажира, що призвело до його зупинки.
"На одному з ескалаторів, що працював на спуск, через заступ за обмежувальну лінію, в механізм потрапило взуття одного з пасажирів. Це призвело до зупинки ескалатора. На місце викликали швидку медичну допомогу. Також на місці перебувають фахівці з ремонту ескалаторів", — йшлося у повідомленні.
Незадовго стало відомо, що до ситуації причетна дитина, її передали лікарям швидкої.
"Фахівці метрополітену проводили заміну та налаштування деяких елементів ескалатора. Ці роботи вкрай необхідні для їх безпечної роботи", — наголосили в КМДА.
Нагадаємо, у Києві заговорили про підвищення вартості проїзду у міському транспорті, зокрема у метро та трамваї. Ціну хочуть підняти з 8 до 30 гривень.
Крім того, у столиці розглядають можливість безплатного проїзду в метро для містян. Фінансування підземки лише на 1/4 йде з оплати проїзду за транспорт.
Читайте Новини.LIVE!