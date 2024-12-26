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На станції Либідська у Києві відновлювальні роботи завершені

26 грудня 2024 08:33
Карина Приходько - Редактор
Станція Либідська у Києві — відновлювальні роботи на ескалаторі завершені
Метро у Києві. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

У Києві зранку 26 грудня на станції метро "Либідська".звершили відновлювальні роботи на ескалаторі. Ввечері 25 грудня на одному з ескалаторів на спуску в механізм потрапило взуття пасажира, що призвело до його зупинки.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА)

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О 06:18 26 грудня в КМДА повідомили, що відновлювальні роботи на ескалаторі станції "Либідська" завершені і станція вже працює в звичайному режимі. 

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Скриншот допису КМДА

Напередодні ввечері 25 грудня відомство сповістило, що станцію "Либідську" закрито для пасажирів на вхід попри те, що поїзди здійснювали зупинки по обох коліях станції. Як з'ясувалося, на одному з ескалаторів на спуску в механізм потрапило взуття пасажира, що призвело до його зупинки.

"На одному з ескалаторів, що працював на спуск, через заступ за обмежувальну лінію, в механізм потрапило взуття одного з пасажирів. Це призвело до зупинки ескалатора. На місце викликали швидку медичну допомогу. Також на місці перебувають фахівці з ремонту ескалаторів", — йшлося у повідомленні. 

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Скриншот допису КМДА

Незадовго стало відомо, що до ситуації причетна дитина, її передали лікарям швидкої. 

"Фахівці метрополітену проводили заміну та налаштування деяких елементів ескалатора. Ці роботи вкрай необхідні для їх безпечної роботи", — наголосили в КМДА. 

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Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, у Києві заговорили про підвищення вартості проїзду у міському транспорті, зокрема у метро та трамваї. Ціну хочуть підняти з 8 до 30 гривень

Крім того, у столиці розглядають можливість безплатного проїзду в метро для містян. Фінансування підземки лише на 1/4 йде з оплати проїзду за транспорт. 

Київ метро взуття дитина ескалатор

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