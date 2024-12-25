У Києві закрили на вхід станцію метро Либідська

У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина
У столичному метро у середу, 25 грудня, тимчасово закрили станцію "Либідська" на вхід. Водночас на вихід пасажирів вона працює.
Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.
Зміна роботи метро у Києві
Поїзди здійснюють зупинки по обох коліях станції "Либідська", але наразі її закрито для пасажирів на вхід. На одному з ескалаторів на спуску в механізм потрапило взуття пасажира, що призвело до його зупинки.
"На місце викликали швидку медичну допомогу. Також на місці перебувають фахівці з ремонту ескалаторів", — йдеться у повідомленні.
У КМДА уточнили, що через капітальний ремонт ескалатора № 1 відсутній резерв, аби забезпечити перевезення пасажирів на період ремонту. Тому про відновлення роботи станції на вхід пасажирів повідомлять додатково.
Нагадаємо, у Києві заговорили про підвищення вартості проїзду у міському транспорті, зокрема у метро та трамваї. Ціну хочуть підняти з 8 до 30 гривень.
Крім того, у столиці розглядають можливість безплатного проїзду в метро для містян. Фінансування підземки лише на 1/4 йде з оплати проїзду за транспорт.
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