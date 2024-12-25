Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина arrow

У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина

25 грудня 2024 18:33
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві закрили на вхід станцію метро Либідська
Люди в метро. Ілюстративне фото: Суспільне
Євгенія Брюховецька - редактор

У столичному метро у середу, 25 грудня, тимчасово закрили станцію "Либідська" на вхід. Водночас на вихід пасажирів вона працює.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.

Читайте також:

Зміна роботи метро у Києві

Поїзди здійснюють зупинки по обох коліях станції "Либідська", але наразі її закрито для пасажирів на вхід. На одному з ескалаторів на спуску в механізм потрапило взуття пасажира, що призвело до його зупинки.

"На місце викликали швидку медичну допомогу. Також на місці перебувають фахівці з ремонту ескалаторів", — йдеться у повідомленні.

У КМДА уточнили, що через капітальний ремонт ескалатора № 1 відсутній резерв, аби забезпечити перевезення пасажирів на період ремонту. Тому про відновлення роботи станції на вхід пасажирів повідомлять додатково.

null
Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, у Києві заговорили про підвищення вартості проїзду у міському транспорті, зокрема у метро та трамваї. Ціну хочуть підняти з 8 до 30 гривень. 

Крім того, у столиці розглядають можливість безплатного проїзду в метро для містян. Фінансування підземки лише на 1/4 йде з оплати проїзду за транспорт. 

Київ метро КМДА громадський транспорт пасажири

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:05 Бійці "Азову" розповіли, що їм сниться після полону

18:59 Авіакатастрофа в Казахстані — з'явилось відео з салону літака

18:58 Нова Пошта попередила про фейкові листи від імені компанії

18:34 Нові податки з 1 січня — у Мінфіні пояснили важливі нюанси

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:33 Популярний одеський трамвай повернувся на маршрут

18:33 У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина

18:23 На Львівщині чиновники намагалися змити долари в унітаз — фото

18:22 Польща змінює розмір виплат українцям — яка нова сума

18:12 В Укренерго повідомили, як завтра діятимуть графіки відключень

19:05 Бійці "Азову" розповіли, що їм сниться після полону

18:59 Авіакатастрофа в Казахстані — з'явилось відео з салону літака

18:58 Нова Пошта попередила про фейкові листи від імені компанії

18:34 Нові податки з 1 січня — у Мінфіні пояснили важливі нюанси

18:33 Популярний одеський трамвай повернувся на маршрут

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:33 У Києві станцію метро Либідська закрили на вхід — яка причина

18:23 На Львівщині чиновники намагалися змити долари в унітаз — фото

18:22 Польща змінює розмір виплат українцям — яка нова сума

18:12 В Укренерго повідомили, як завтра діятимуть графіки відключень

18:12 Лікарняні виплати для педагогів в Україні — що обурює вчителів

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Text

00:19 "Мерседеси" замість "Запорожців" — генерал Кривонос про ленд-ліз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні