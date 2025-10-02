Відео
Головна Київ Кличко не прийшов на засідання Ради оборони — що відомо

Кличко не прийшов на засідання Ради оборони — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 22:18
У Києві зірвалося засідання Ради оборони через відсутність Кличка
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

У Києві у четвер, 2 жовтня, не відбулося засідання Ради оборони. Причиною є те, що не прийшов мер Віталій Кличко.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram у четвер, 2 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Кличко проігнорував Раду оборони

"Не можу знайти Віталія Кличка, щоб провести Раду оборони", — зазначив Ткаченко.

За його словами, засідання планували провести сьогодні, але перенесли на понеділок, 6 жовтня.

Начальник КМВА додав, що Кличко не знайшов часу.

null
Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Ткаченко пояснив, що на засіданні хочуть обговорити мобільні укриття. Крім того, серед тем є інвестиції у військовий госпіталь. 

"Чому мер не ходить на наради щодо виділення коштів для антидронів? Може на Раді оборони відповість, куди вже витратили мільярди з бюджету і як краще на ППО направити?" — наголосив начальник КМВА.

Також хочуть обговорити роботу метро під час повітряних тривог. 

"Якщо у понеділок у мера знову не вистачить кількох годин для оборонних питань та питань життєдіяльності міста то у Ради оборони буде один керівник. Як і визначено засадничими документами", — додав він.

null
Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, нардеп Олексій Кучеренко розкритикував Кличка. За його словами, мер Києва демонструє слабкі управлінські навички.

Раніше депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що частина депутатів фракції "УДАР" не прийшла на засідання бюджетної комісії.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
