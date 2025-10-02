Видео
Главная Киев Кличко не пришел на заседание Совета обороны — что известно

Кличко не пришел на заседание Совета обороны — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 22:18
В Киеве сорвалось заседание Совета обороны из-за отсутствия Кличко
Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в четверг, 2 октября, не состоялось заседание Совета обороны. Причиной является то, что не пришел мэр Виталий Кличко.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram в четверг, 2 октября.

Читайте также:

Кличко проигнорировал Совет обороны

"Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести Совет обороны", — отметил Ткаченко.

По его словам, заседание планировали провести сегодня, но перенесли на понедельник, 6 октября.

Начальник КГГА добавил, что Кличко не нашел времени.

null
Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Ткаченко объяснил, что на заседании хотят обсудить мобильные укрытия. Кроме того, среди тем есть инвестиции в военный госпиталь.

"Почему мэр не ходит на совещания по выделению средств для антидрона? Может на Совете обороны ответит, куда уже потратили миллиарды из бюджета и как лучше на ПВО направить?" — подчеркнул начальник КГВА.

Также хотят обсудить работу метро во время воздушных тревог.

"Если в понедельник у мэра снова не хватит нескольких часов для оборонных вопросов и вопросов жизнедеятельности города, то у Совета обороны будет один руководитель. Как и определено основополагающими документами", — добавил он.

null
Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, нардеп Алексей Кучеренко раскритиковал Кличко. По его словам, мэр Киева демонстрирует слабые управленческие навыки.

Ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что часть депутатов фракции "УДАР" не пришла на заседание бюджетной комиссии.

Виталий Кличко Киев метро инвестиции укрытия Тимур Ткаченко
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
