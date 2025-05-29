Засідання Київради не відбулося через відсутність кворуму

Мер Києва Віталій Кличко у Київраді. Фото: КМДА

У Київській міській раді у четвер, 29 травня, мало відбутися планове засідання. Однак через недостатню кількість депутатів мер міста Віталій Кличко не відкрив його, засідання перенесено.

Про це повідомила з місця кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля.

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За словами кореспондентки, засідання Київради було оголошене на 10:00, однак о 11:20 зареєструвалися лише 54 депутати, чого недостатньо для початку. Тому Кличко не зміг відкрити засідання, його перенесли.

Відомо, що наступне може відбутися орієнтовно 10 червня й стосуватиметься бюджету міста.

Реакція Кличка

Водночас Кличко написав про нібито спроби заблокувати роботу Київради за допомогою тиску на місцеву владу.

"Одним депутатам перешкоджають у їх присутності на засіданнях. (То допити, то обшуки). Інших залякують надуманими кримінальними справами. Ми бачимо постійні маніпуляції і брехню, яку розповсюджують на підконтрольних центральній владі телеграм каналах та в ЗМІ", — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що на сьогоднішньому засіданні, яке не відбулося, мали ухвалити важливі рішення для життєзабезпечення міста. Зокрема, внесення змін до програми економічного та соціального розвитку й бюджету Києва.

За словами мера, вони стосуються фінансування будівництва та облаштування захисних споруд, підготовки до опалювального сезону та нового навчального року. Також було заплановано розглянути фінансування оновлення та будівництва обʼєктів транспортної інфраструктури, зокрема, метро на Виноградар.

Крім того, депутати мали проголосувати за виділення коштів на придбання рухомого складу для комунального транспорту, а також капітальні ремонти відділень у лікарнях й придбання медичного обладнання.

Скриншот допису Кличка

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