Заседание Киевсовета не состоялось из-за отсутствия кворума

Мэр Киева Виталий Кличко в Киевсовете. Фото: КГГА

В Киевском городском совете в четверг, 29 мая, должно было состояться плановое заседание. Однако из-за недостаточного количества депутатов мэр города Виталий Кличко не открыл его, заседание перенесено.

Об этом сообщила с места корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля.

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По словам корреспондента, заседание Киевсовета было объявлено на 10:00, однако в 11:20 зарегистрировались только 54 депутата, чего недостаточно для начала. Поэтому Кличко не смог открыть заседание, его перенесли.

Известно, что следующее может состояться ориентировочно 10 июня и будет касаться бюджета города.

Реакция Кличко

В то же время Кличко написал о якобы попытках заблокировать работу Киевсовета с помощью давления на местную власть.

"Одним депутатам препятствуют в их присутствии на заседаниях (то допросы, то обыски). Других запугивают надуманными уголовными делами. Мы видим постоянные манипуляции и ложь, которую распространяют на подконтрольных центральной власти телеграмм каналах и в СМИ", — говорится в сообщении.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании, которое не состоялось, должны были принять важные решения для жизнеобеспечения города. В частности, внесение изменений в программу экономического и социального развития и бюджет Киева.

По словам мэра, они касаются финансирования строительства и обустройства защитных сооружений, подготовки к отопительному сезону и новому учебному году. Также было запланировано рассмотреть финансирование обновления и строительства объектов транспортной инфраструктуры, в частности, метро на Виноградарь.

Кроме того, депутаты должны были проголосовать за выделение средств на приобретение подвижного состава для коммунального транспорта, а также капитальные ремонты отделений в больницах и приобретение медицинского оборудования.

Скриншот поста Кличко

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