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Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо своїх повноважень

12 березня 2025 09:45
Карина Приходько - Редактор
Кличко підготував проєкт рішення щодо повноважень голови КМДА
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko
Карина Приходько - Редактор

Мер Київ Віталій Кличко зареєстрував проєкт рішення "Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради". Він пропонує, аби реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є КМВА, відбувалася лише за підписом міського голови.

Відповідний документ з'явився на сайті Київради

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Відповідний пункт пропонується додати до рішення Київради від 13 березня 2022 року "Про окремі питання діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва в умовах воєнного стану". Також відповідні зміни Кличко пропонує внести до Регламенту Київради від 4 листопада 2021 року № 3135/3176.

  • Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо своїх повноважень - фото 1
    Проєкт рішення Віталія Кличка. Фото: скриншот
  • Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо своїх повноважень - фото 2
    Проєкт рішення Віталія Кличка. Фото: скриншот
  • Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо своїх повноважень - фото 3
    Проєкт рішення Віталія Кличка. Фото: скриншот
  • Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо своїх повноважень - фото 4
    Проєкт рішення Віталія Кличка. Фото: скриншот
  • Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо своїх повноважень - фото 5
    Проєкт рішення Віталія Кличка. Фото: скриншот
  • Кличко подав до Київради проєкт рішення щодо своїх повноважень - фото 6
    Проєкт рішення Віталія Кличка. Фото: скриншот
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Як відомо, відповідне рішення Кличка з'явилося незадовго після розслідування Bihus.Info про корупцію в КМДА. Начальник КМВА Тимур  Ткаченко після цього поставив вимогу міському голові Києва — звільнити всіх фігурантів розслідування.

Що думає з цього приводу Вітренко

"На тлі всепоглинаючої корупції в Києві та гучних скандалів у медіа Віталій Кличко не вигадав нічого кращого, ніж просто збільшити власні повноваження — шляхом урізання повноважень начальника КМВА та голів районних адміністрацій", — написав депутат Київради Андрій Вітренко у Telegram. 

За його словами, кияни очікували від міського голови зовсім не цього. Депутат вважає, що єдиний правильний вихід з цієї ситуації — негайна відставка всіх, хто фігурував у резонансних корупційних розслідуваннях.

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Скриншот допису Андрія Вітренка

 Нагадаємо, нещодавно Вітренко відповів, чи відповідальний Кличко за корупцію у місті. За його словами, без відома мера рішення не ухвалюються.

Раніше Кличко заявив про звільнення низки посадовців КМВА. Причиною стала корупція, яку викрили під час розслідування.

Віталій Кличко Київ Київрада влада Тимур Ткаченко