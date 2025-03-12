Кличко підготував проєкт рішення щодо повноважень голови КМДА

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Київ Віталій Кличко зареєстрував проєкт рішення "Про внесення змін та доповнень до деяких рішень Київської міської ради". Він пропонує, аби реалізація повноважень виконавчого органу Київради, яким є КМВА, відбувалася лише за підписом міського голови.

Відповідний документ з'явився на сайті Київради.

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Відповідний пункт пропонується додати до рішення Київради від 13 березня 2022 року "Про окремі питання діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва в умовах воєнного стану". Також відповідні зміни Кличко пропонує внести до Регламенту Київради від 4 листопада 2021 року № 3135/3176.

Проєкт рішення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Проєкт рішення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Проєкт рішення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Проєкт рішення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Проєкт рішення Віталія Кличка. Фото: скриншот

Проєкт рішення Віталія Кличка. Фото: скриншот 1 / 6

Як відомо, відповідне рішення Кличка з'явилося незадовго після розслідування Bihus.Info про корупцію в КМДА. Начальник КМВА Тимур Ткаченко після цього поставив вимогу міському голові Києва — звільнити всіх фігурантів розслідування.

Що думає з цього приводу Вітренко

"На тлі всепоглинаючої корупції в Києві та гучних скандалів у медіа Віталій Кличко не вигадав нічого кращого, ніж просто збільшити власні повноваження — шляхом урізання повноважень начальника КМВА та голів районних адміністрацій", — написав депутат Київради Андрій Вітренко у Telegram.

За його словами, кияни очікували від міського голови зовсім не цього. Депутат вважає, що єдиний правильний вихід з цієї ситуації — негайна відставка всіх, хто фігурував у резонансних корупційних розслідуваннях.

Скриншот допису Андрія Вітренка

Нагадаємо, нещодавно Вітренко відповів, чи відповідальний Кличко за корупцію у місті. За його словами, без відома мера рішення не ухвалюються.

Раніше Кличко заявив про звільнення низки посадовців КМВА. Причиною стала корупція, яку викрили під час розслідування.