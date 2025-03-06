Корупція у Києві — депутат відповів, чи відповідальний за це Кличко

Депутат Київради Андрій Вітренко. Фото: скриншот

За все, що відбувається у Києві, несе відповідальність мер міста. Це, зокрема, й стосується зловживань. Без відома Віталія Кличка рішення не ухвалюються.

Про це заявив депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" в середу, 5 березня.

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За словами Вітренка, вірогідність того, що якісь рішення ухвалюються без відома мера Києва Віталія Кличка, дуже низька. Депутат наголосив, що всі рішення проходять кілька рівнів перевірки, саме тому малоймовірним є те, що Віталій Кличко не знав про зловживання.

"Кожна комісія передає в секретаріат міської ради проєкти рішень, які вони вже розглянули. Голова комісії підписує їх. Секретар Київської міської ради збирає все це та формує порядок денний з того, що "лежить" в секретаріаті", — зазначив Вітренко.

Як пояснив депутат, вже після цього рішення передають меру Києва, який розглядає їх. Це означає, що без відома Кличка щось зробити дуже складно.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про звільнення низки посадовців КМВА. Причиною стала корупція, яку викрили під час розслідування.

Записи розмов посадовців КМВА опублікувало НАБУ. Посадовці проводили оборудки із землями у столиці, використовуючи так звану "туалетну схему".