Кличко подготовил проект решения относительно полномочий главы КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко зарегистрировал проект решения "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Киевского городского совета". Он предлагает, чтобы реализация полномочий исполнительного органа Киевсовета, которым является КГГА, происходила только за подписью городского головы.

Соответствующий документ появился на сайте Киевсовета.

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Соответствующий пункт предлагается добавить в решение Киевсовета от 13 марта 2022 года "Об отдельных вопросах деятельности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной собственности территориальной общины города Киева в условиях военного положения". Также соответствующие изменения Кличко предлагает внести в Регламент Киевсовета от 4 ноября 2021 года № 3135/3176.

Проект решения Виталия Кличко. Фото: скриншот

Проект решения Виталия Кличко. Фото: скриншот

Проект решения Виталия Кличко. Фото: скриншот

Проект решения Виталия Кличко. Фото: скриншот

Проект решения Виталия Кличко. Фото: скриншот

Проект решения Виталия Кличко. Фото: скриншот 1 / 6

Как известно, соответствующее решение Кличко появилось незадолго после расследования Bihus.Info о коррупции в КГГА. Начальник КГГА Тимур Ткаченко после этого поставил требование городскому голове Киева — уволить всех фигурантов расследования.

Напомним, недавно депутат Киевсовета Андрей Витренко ответил, ответственен ли Кличко за коррупцию в городе. По его словам, без ведома мэра решения не принимаются.

Ранее Кличко заявил об увольнении ряда должностных лиц КГВА. Причиной стала коррупция, которую разоблачили в ходе расследования.