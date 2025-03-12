Кличко подготовил проект решения относительно полномочий главы КГГА

Кличко подал проект решения относительно своих полномочий
Мэр Киева Виталий Кличко зарегистрировал проект решения "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Киевского городского совета". Он предлагает, чтобы реализация полномочий исполнительного органа Киевсовета, которым является КГГА, происходила только за подписью городского головы.
Соответствующий документ появился на сайте Киевсовета.
Кличко хочет расширить свои полномочия
Соответствующий пункт предлагается добавить в решение Киевсовета от 13 марта 2022 года "Об отдельных вопросах деятельности органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной собственности территориальной общины города Киева в условиях военного положения". Также соответствующие изменения Кличко предлагает внести в Регламент Киевсовета от 4 ноября 2021 года № 3135/3176.
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Проект решения Виталия Кличко. Фото: скриншот
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Проект решения Виталия Кличко. Фото: скриншот
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Проект решения Виталия Кличко. Фото: скриншот
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Проект решения Виталия Кличко. Фото: скриншот
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Проект решения Виталия Кличко. Фото: скриншот
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Проект решения Виталия Кличко. Фото: скриншот
Как известно, соответствующее решение Кличко появилось незадолго после расследования Bihus.Info о коррупции в КГГА. Начальник КГГА Тимур Ткаченко после этого поставил требование городскому голове Киева — уволить всех фигурантов расследования.
Напомним, недавно депутат Киевсовета Андрей Витренко ответил, ответственен ли Кличко за коррупцию в городе. По его словам, без ведома мэра решения не принимаются.
Ранее Кличко заявил об увольнении ряда должностных лиц КГВА. Причиной стала коррупция, которую разоблачили в ходе расследования.
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