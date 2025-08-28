Відео
Головна Київ Кличко показав наслідки атаки Росії по столиці — фото

Кличко показав наслідки атаки Росії по столиці — фото

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 10:20
Кличко повідомив деталі про наслідки атаки Росії по Києву 28 серпня
Мер Києва Віталій Кличко оглядає пошкодження. Фото: Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про серйозні руйнування внаслідок нічної атаки на столицю. Пошкоджень зазнали будівлі у Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському та Деснянському районах. Серед них — як житлові багатоповерхівки, так і нежитлові приміщення, заклади освіти та об’єкти транспортної інфраструктури.

Про це Віталій Кличко повідомив у відеозверненні, яке оприлюднив на своєму каналі у Telegram.

Читайте також:

Найбільше руйнувань та жертв у Дарницькому районі Києва

У Дарницькому районі повністю зруйнований п’ятиповерховий житловий будинок. На місці працюють рятувальники, які продовжують шукати людей під завалами.

Київ атака 28 серпня
Руйнування у будинку після обстрілу. Фото: Віталій Кличко

У центрі столиці зафіксоване пряме влучання в торговельний центр. Вибухова хвиля пошкодила й житлові будинки, розташовані поруч.

null
Кличко обстежує покшоджену будівлю. Фото: Віталій Кличко 

Мер наголосив, що на всіх місцях трагедій безперервно працюють екстрені служби, проводяться рятувальні та відновлювальні роботи.

Нагадаємо, за останніми даними у Києві загинуло щонайменше 10 осіб, 48 отримали різні поранення, серед жертв є діти. За даними Ігора Клименка, який очолює МВС України, під завалами іще можуть бути люди, безвісти зникли щонайменше семеро.

Внаслідок атаки є руйнування й на території Київської області

Віталій Кличко Київ обстріли атака руйнування
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
