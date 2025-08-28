Видео
Україна
Кличко показал последствия атаки России по столице — фото

Кличко показал последствия атаки России по столице — фото

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 10:20
Кличко сообщил детали о последствиях атаки России по Киеву 28 августа
Мэр Киева Виталий Кличко осматривает повреждения. Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серьезных разрушениях в результате ночной атаки на столицу. Повреждения получили здания в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Голосеевском и Деснянском районах. Среди них — как жилые многоэтажки, так и нежилые помещения, учебные заведения и объекты транспортной инфраструктуры.

Об этом Виталий Кличко сообщил в видеообращении, которое обнародовал на своем канале в Telegram.

Больше всего разрушений и жертв в Дарницком районе Киева

В Дарницком районе полностью разрушен пятиэтажный жилой дом. На месте работают спасатели, которые продолжают искать людей под завалами.

Київ атака 28 серпня
Разрушения в доме после обстрела. Фото: Виталий Кличко

В центре столицы зафиксировано прямое попадание в торговый центр. Взрывная волна повредила и жилые дома, расположенные рядом.

null
Кличко обследует поврежденное здание. Фото: Виталий Кличко

Мэр подчеркнул, что на всех местах трагедий непрерывно работают экстренные службы, проводятся спасательные и восстановительные работы.

Напомним, по последним данным в Киеве погибли по меньшей мере 10 человек, 48 получили различные ранения, среди жертв есть дети. По данным Игоря Клименко, который возглавляет МВД Украины, под завалами еще могут быть люди, без вести пропали по меньшей мере семь.

В результате атаки есть разрушения и на территории Киевской области.

Виталий Кличко Киев обстрелы атака разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
