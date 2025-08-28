Атака на Київщину 28 серпня - фото

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків атаки на Київщину
Російські окупанти в ніч проти 28 серпня атакували Київщину. Поліція документує наслідки атаки.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Наслідки атаки
Станом на 08:40 у Броварському районі пошкоджено 10 приватних будинків та квартиру. Також ушкоджень зазнали п'ять автівок.
На Фастівщині пошкоджений будинок: постраждав господар. Медичну допомогу йому було надано на місці.
"На місцях ворожих атак продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС", — йдеться в повідомленні.
Поліція Київщини закликає громадян не ігнорувати сигнали тривоги та негайно прямувати до укриття у разі її оголошення.
Нагадаємо, у Києві внаслідок нічного удару вже відомо про 45 поранених. Постраждав ТЦ в Києві, а також популярний ЖК.
Після атаки у Києві обмежили рух транспорту на кількох вулицях.
