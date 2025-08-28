Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків атаки на Київщину

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків атаки на Київщину

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 09:43
Атака на Київщину 28 серпня - фото
Наслідки атаки на Київщину. Фото: Нацполіція

Російські окупанти в ніч проти 28 серпня атакували Київщину. Поліція документує наслідки атаки.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Станом на 08:40 у Броварському районі пошкоджено 10 приватних будинків та квартиру. Також ушкоджень зазнали п'ять автівок. 

київська обл
Поліцейський оглядає зруйноване господарство. Фото: Нацполіція
руйнування
Руйнування після вибуху. Фото: Нацполіція
будинок
Вибиті вікна в будинка після атаки. Фото: Нацполіція

На Фастівщині пошкоджений будинок: постраждав господар. Медичну допомогу йому було надано на місці. 

"На місцях ворожих атак продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи, вибухотехніки поліції Київщини та працівники ДСНС", — йдеться в повідомленні. 

будівля
Пошкоджене горище. Фото: Нацполіція
авто
Внаслідок атаки постраждала вантажівка. Фото: Нацполіція

Поліція Київщини закликає громадян не ігнорувати сигнали тривоги та негайно прямувати до укриття у разі її оголошення.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічного удару вже відомо про 45 поранених. Постраждав ТЦ в Києві, а також популярний ЖК.

Після атаки у Києві обмежили рух транспорту на кількох вулицях. 

Київська область обстріли окупанти війна в Україні руйнування
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації