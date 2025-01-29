Кличко обратился к Зеленскому с жалобой на нового руководителя КГГА - видео

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: скриншот с видео

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 29 января, обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он призвал украинского лидера обратить внимание на действия нового начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Соответствующее видеообращение Кличко обнародовал в Telegram.

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"Пока вы, как Верховный главнокомандующий, сосредоточены на войне и защите Украины, люди из вашего окружения занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. В Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление", — сказал Кличко.

По его словам, новый начальник КГГА Тимур Ткаченко блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов: восстановление поврежденных домов, компенсации жителям, восстановление инфраструктуры и другие. Кличко подчеркнул, что это дестабилизирует городское управление, а также создает угрозу жизнеобеспечению Киева.

По мнению городского головы, Ткаченко нарушает закон, "пытаясь перебрать полномочия" мэра, городского совета и КГГА. Он отметил, что КГГА является временным органом, который должен заниматься обороной и безопасностью, "а не узурпацией власти".

"Киевляне выбрали мэра города, в котором живут. И я продолжу защищать их интересы. Прошу Президента, как гаранта Конституции, не допустить разрушения местного самоуправления — основы демократии", — добавил Кличко.

Скриншот поста Кличко

Напомним, 31 декабря 2024 года Зеленский уволил Сергея Попка с должности главы КГГА и назначил на его место Тимура Ткаченко.

Позже Ткаченко сообщал о проведении усиленных мероприятий по проверке пассажирских перевозчиков в Киеве.

А депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київського часу" назвал Ткаченко "чисто профессиональным человеком".