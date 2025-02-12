Мер столиці заявив, що КМДА тісно працює з правоохоронцями, а також проведе ретельний аудит

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мерія Києва активно співпрацює з правоохоронцями після обшуків у КМДА. Слідчі в рамках операції "Чисте місто" знайшли в банківських скриньках фігурантів понад $6,4 млн, 630 тис. євро та 800 тис. грн.

Про роботу з правоохоронцями в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив мер Києва Віталій Кличко.

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Кличко зауважив, що вже дав завдання провести аудит всіх рішень ради щодо земельних питань та внутрішню перевірку Департаменту земельних ресурсів.

"Я думаю, що більше інформації ви можете отримати від посадових осіб. Що стосується нас, я можу сказати, що ми співпрацюємо з правоохоронцями — це перше, надаємо повну інформацію — це друге", — сказав Кличко.

А Київська міськрада звернулась до медіа, мовляв, деякі журналісти некоректно подали інформацію — жодні грошові кошти в приміщенні міської ради не знаходили та не вилучали. В антикорупційних органах уточнили, що йдеться саме про банківські скриньки.

Нагадаємо, 6 лютого НАБУ почало масштабну операцію з викриття корупції в Київраді. Вона стосується викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції.

Зокрема, обшуки провели в ексдепутата Київради та соратника ексмера Києва Леоніда Черновецького — Дениса Комарницького.