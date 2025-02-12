Мэр столицы заявил, что КГГА тесно работает с правоохранителями, а также проведет тщательный аудит

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэрия Киева активно сотрудничает с правоохранителями после обысков в КГГА. Следователи в рамках операции "Чистый город" в банковских ячейках фигурантов обнаружили более $6,4 млн, 630 тыс. евро и 800 тыс. грн.

О работе с правоохранителями в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Кличко отметил, что уже дал задание провести аудит всех решений совета по земельным вопросам и внутреннюю проверку Департамента земельных ресурсов.

"Я думаю, что больше информации вы можете получить от должностных лиц. Что касается нас, я могу сказать, что мы сотрудничаем с правоохранителями — это первое, предоставляем полную информацию — это второе", — сказал Кличко.

А Киевский горсовет обратился к медиа, мол, некоторые журналисты некорректно подали информацию — никакие денежные средства в помещении городского совета не находили и не изымали. В антикоррупционных органах уточнили, что речь идет именно о банковских ящиках.

Напомним, 6 февраля НАБУ начало масштабную операцию по разоблачению коррупции в Киевсовете. Она касается разоблачения преступной организации, причастной к земельной коррупции.

В частности, обыски провели у экс-депутата Киевсовета и соратника экс-мэра Киева Леонида Черновецкого — Дениса Комарницкого.