Кличко просил 300 млн для "Спецжилофонда": что было решено

Виталий Кличко. Фото: КМВА

В Киеве разгорелся спор вокруг финансирования "Спецжилофонда". Мэр столицы Виталий Кличко предложил выделить предприятию 300 млн грн, которые должны пойти на завершение строительства жилого комплекса "Форест". В то же время депутаты бюджетной комиссии выразили обеспокоенность из-за возможных коррупционных рисков.

Об этом сообщила журналист Новини.LIVE Анна Сирик.

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Кличко предложил выделить 300 млн грн

Мэр столицы подчеркнул, что средства необходимы для скорейшего завершения строительства, ведь люди ждут квартиры еще с 2021 года.

"На сегодняшний день мы не отступаем, нам нужно реализовать этот проект. У нас сегодня есть проблема, из-за которой люди живут у меня", — заявил мэр.

Руководитель "Спецжилофонда" со своей стороны пообещал завершить работы в первой и второй секциях дома в течение двух месяцев в случае получения финансирования. Против выделения 300 млн грн выступили депутаты. Они напомнили о вопросах, связанных с деятельностью предприятия и его связями с историей вокруг Дениса Комарницкого. По их мнению, в первую очередь необходимо сменить руководство "Спецжитлофонда".

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"Мы категорически против выделения средств этому предприятию. Считаем, что достройку этого объекта необходимо передать другой компании", — заявил один из депутатов.

В результате бюджетная комиссия не поддержала проект решения о выделении 300 млн грн. В то же время депутаты одобрили 50 млн грн: более 16 млн из них направят на погашение долга предприятия, остальную сумму — на ввод первой очереди ЖК "Форест" в эксплуатацию.

Жильцы, ожидающие заселения, отмечают сложные условия проживания в общежитии и надеются как можно скорее получить собственные квартиры. При этом следующее финансирование предприятие должно получить после отчета о выполнении работ.

Напомним, "Спецжилфонд" фигурировал в расследованиях по окружению эксдепутата Киевсовета Дениса Комарницкого. Bihus.Info публиковал записи разговоров фигурантов дела о земельной коррупции в столице, где, в частности, обсуждалась передача паркомест как вознаграждения за содействие в завершении строительного проекта.

Также журналисты выяснили, что заместитель директора "Спецжилфонда" Вадим Шпачук был среди людей из окружения Комарницкого, которых оформляли на обучение для получения отсрочки от мобилизации.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве могут пересмотреть тариф на централизованное водоснабжение и водоотведение. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что нынешняя стоимость услуг не соответствует фактическим расходам "Киевводоканала".

Как сообщали Новини.LIVE, 3 сентября у здания Киевской городской государственной администрации собрались киевляне, военные и активисты. Они требуют пересмотреть решение о повышении стоимости проезда в коммунальном транспорте.