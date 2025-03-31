Журналісти опублікували ще один запис з кабінету Комарницького

Колишній депутат Київради Денис Комарницький. Фото: Bihus.info

У мережі опублікували другу частину прослуховування з кабінету колишнього депутата Київради Дениса Комарницького. Його підозрюють в організації та керівництві злочинним угрупуванням з привласнення земель у столиці.

Відповідні записи оприлюднили журналісти Bihus.info у понеділок, 31 березня.

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Прослуховування з кабінету Комарницького

Відомо, що правоохоронці кілька років прослуховували Комарницького та його соратників зі столичної влади. Так, у 2023-2024 роках група незаконно заволоділа та намагалася привласнити земельних ділянок на майже 100 мільйонів гривень.

За даними слідства, вони отримували ділянки за так званою "туалетною схемою", яка давала змогу приватизувати дрібний об’єкт нерухомості в Києві, навіть якщо йшлося про тимчасові споруди чи "віртуальні туалети". Потім через голосування Київради вони отримували під ним велику земельну ділянку. Однак на більшості ділянок, які таким чином привласнили, ніяких будівель взагалі не було.

Із запису також стає зрозуміло, що забудовників змушували погоджуватись на "партнерство" або продавати ділянки. Вони зносили навіть дитячі майданчики, магазини й МАФи. Водночас представник Комарницького скаржився, що отримував погрози від військових за забудову у дворі.

Крім того, в окремих випадках впливові учасники схеми могли отримувати до 50% прибутку від забудови, не вкладаючи жодних коштів, оскільки витрати покривав Комарницький. За даними журналістів, одним з таких партнерів був соратник мера Віталія Кличка та голова виконкому партії "УДАР" Артур Палатний.

Відомо, що в першу чергу фігурантів цікавили "прохідні" ділянки біля станцій метро, транспортних розв’язок та поруч з багатоквартирними будинками. На них планували збудувати торгові центри, а також апарт-готель.

Загалом групі вдалося незаконно заволодіти шістьма ділянками: поруч зі станції метро "Контрактова", на Троєщині, на Нивках, неподалік Голосіївського парку та двома територіями біля станції метро "Житомирська". Також попри спротив мешканців будинків біля Берестейської їм вдалося збудувати торговельний центр за цією схемою.

Так, під шефством Комарницького існував проєкт "Торгівля", який полягав у тому, аби шукати комерційно привабливі ділянки. За це в основному відповідали заступник Кличка Петро Оленич, заступник директора КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта, голова земельної комісії КМР Михайло Терентьєв, а також менеджери Комарницького.

Нагадаємо, у лютому 2025 року у Комарницького провели обшуки, а потім НАБУ оголосило ексдепутата в розшук.

У розслідуванні Bihus.Info йдеться, що угрупування, яке займалось заволодінням землею у Києві, очолював Денис Комарницький.

Згодом Комарницький покинув територію України, та його знайшли журналісти — він перебуває у столиці Австрії Відні.