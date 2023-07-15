Кличко рассказал, кто на самом деле "виноват" в неэффективной работе департаментов и заместителей

Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: скриншот с видео

Киевский мэр Виталий Кличко прокомментировал подозрения для своих заместителей и столичных департаментов. Он заявил, что во времена президентства Виктора Януковича не было такого нашествия подозрений и всего остального.

Об этом Виталий Кличко говорил в интервью LB live.

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Подозрения заместителям Кличко

У мэра столицы есть 12 заместителей и руководитель аппарата КГГА. По словам журналистки, с которой общался Кличко, двоим из них объявили официальное подозрение, однако они продолжают работать в РГА. Она спросила столичного мэра, за что заместители получили подозрения.

"Кличко укусить не могут, так начинают разбалансировать систему управления", — сказал он.

Кличко рассказал о ситуации с заместителем главы КГГА Петром Пантелеевым. По его словам, завод "Радикал", на территории которого было большое количество ртути, государство продало инвестору, однако он не выполнил своих обязательств. Единственный завод переработки ртути был на временно оккупированных территориях. Кличко рассказал, что было написано много писем, чтобы ртуть из "Радикала" была переработана. Столица решила перенести ее в зону Чернобыля. После этого Пантелееву объявляют подозрение за служебную халатность.

По словам Кличко, если хотят найти причину для подозрения, то находят любую.

"Если человек совершил правонарушения, ни в коем случае защищать не будем, но если мы видим, что здесь есть основание для того, чтобы солдатская причина и оно вообще в нормальный смысл не входит, то мы говорим, что это умышленно сделано для того, чтобы на кого-то "повесить", — сказал мэр.

Подозрение департаментам

Журналистка говорит, что у Кличко есть 23 департамента. У многих из них есть подозрения по разным причинам.

Столичный мэр рассказал, что во времена президентства Виктора Януковича не было такого нашествия подозрений и всего прочего. По его словам, он ни в коем случае не хочет никого защищать, ведь люди должны отвечать за нарушение. Кличко подчеркнул, что справедливость очень важна.

"Если человек исполняет свои обязанности честно, а ему натягивают и хотят в чем-то обвинить, это нечестно. И это вызывает большое возмущение", — отметил он.

Киевский городской голова говорит, что по разным источникам столица имеет информацию, что дана команда всем искать и находить уголовные дела. Он намекнул, что эти команды силовикам предоставляет руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, однако доказательств этому в интервью не предоставил.

Напомним, киевский городской голова Виталий Кличко отреагировал на претензии Государственной комиссии по проверке мостовых сооружений по мостам в столице.

Также мы писали, что киевский мэр Виталий Кличко проверил, как прошел капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18. Медучреждения расположены в Оболонском районе столицы.