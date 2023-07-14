Перекидання відповідальності за зачинені укриття Києва

Знак до укриття. Фото: google

Після того, як у Києві 1 червня біля закритого укриття в Деснянському районі загинули люди, піднявся неабиякий скандал. Винних шукають досі, а влада перекидається звинуваченнями.

Міський голова столиці Віталій Кличко прокоментував ситуацію з укриттями для LB.ua.

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Хто винен в загибелі людей

Віталій Кличко вважає, що пошук винних у трагедії біля зачиненого укриття має політичну складову.

На думку мера, замішувати політику на горі людей — цинічно та некрасиво. Мовляв, це був збіг обставин та людський фактор.

Але ж хто тоді має нести відповідальність за загибель людей, серед яких була й дитина? Кличко вважає — росіяни.

"Питання: хто винен у тому, що відбулося, що загинули люди. Сторож, керівник закладу, район, місто – хто винен? І зверни увагу, при цьому ніхто жодного разу не згадав тих людей, які запустили цю ракету, які принесли смерть", — коментує Віталій Кличко.

Натомість з себе столичний голова відповідальність знімає, наголошуючи, що не він став головою Київської військової адміністрації, як мало б бути. А укриття перебувають саме в зоні відповідальності військових адміністрацій та районної влади.

"Якщо бомбосховище, укриття знаходиться на балансі районів, вони — кожен голова району — є балансоутримувачем, розпорядником коштів. Тільки 10% грошей було освоєно, а місто вже виділило — на цей момент — близько 2 мільярдів гривень, шалені гроші", — пояснив Кличко.

Нагадаємо, після трагедії з зачиненим укриттям голова Деснянської РДА запропонував Віталію Кличко разом написати заяви на звільнення.

Потім міський голова відповів на закиди голів РДА, чим підживив конфлікт у київській владі.