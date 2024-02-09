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Кличко розповів, коли може запрацювати "синя" гілка метро у Києві

9 лютого 2024 03:37
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Коли у Києві запрацює синя гілка метро - Кличко назвав термін
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли може запрацювати "синя" гілка метро між станціями "Деміївська"—"Либідська" у столиці. За його словами, цілком ймовірно, що це станеться до кінця літа поточного року.

Про це Кличко повідомив в ефірі телеканалу "Київ" у четвер, 8 лютого.

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Коли у Києві запрацює "синя" гілка метро

За словами Кличка, наразі триває експертиза й підготовка до робіт.

Експерти Науково-дослідної судово-експертної установи попередньо встановили причини деформації тунелю та виявили помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудження конструкції. 

"Остаточні висновки будуть надані після того, як ми відкриємо котлован і буде видно, де і які є проблеми", — сказав Кличко.

Проєктна документація вже надана на експертизу, розгляд займе 3-4 тижні.

"Буде остаточно визначено вартість і уточнені терміни виконання робіт, — наголосив мер столиці.

Нагадаємо, що комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки. 

Також ми писали, що у Києві продовжується затоплення тунелю метро. Зокрема, йдеться про синю гілку столичного метрополітену.

Київ
метро
Володимир Кличко

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