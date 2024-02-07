Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У центрі Києва підземна річка затоплює вулицю — деталі arrow

У центрі Києва підземна річка затоплює вулицю — деталі

7 лютого 2024 18:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У центрі Києва підземна річка затоплює вулицю — деталі
Затоплена вулиця. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На одній з центральних вулиць столиці прорвалася підземна річка. Біля станції метро "Кловська" з території будівництва затопило вулиці.

Відповідне відео опублікували у соцмережах.

Читайте також:

Біля Кловської затоплює вулиці

За словами очевидців, вода ринула з території будівництва та не вперше затоплює вулиці поблизу "Кловської". Наразі на місці прориву річки утворилася вирва.

Місцеві мешканці припускають, що підземна річка також може потрапляти й до тунелів київського метро та пошкоджувати конструкції.

Нагадаємо, що комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки. 

Також ми писали, що у Києві продовжується затоплення тунелю метро. Зокрема, йдеться про синю гілку столичного метрополітену.

Київ
метро
вода
будівництво
річка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі