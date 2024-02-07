У центрі Києва підземна річка затоплює вулицю — деталі
На одній з центральних вулиць столиці прорвалася підземна річка. Біля станції метро "Кловська" з території будівництва затопило вулиці.
Відповідне відео опублікували у соцмережах.
Біля Кловської затоплює вулиці
За словами очевидців, вода ринула з території будівництва та не вперше затоплює вулиці поблизу "Кловської". Наразі на місці прориву річки утворилася вирва.
Місцеві мешканці припускають, що підземна річка також може потрапляти й до тунелів київського метро та пошкоджувати конструкції.
Нагадаємо, що комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки.
Також ми писали, що у Києві продовжується затоплення тунелю метро. Зокрема, йдеться про синю гілку столичного метрополітену.
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