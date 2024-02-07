У центрі Києва підземна річка затоплює вулицю — деталі

Затоплена вулиця. Фото: скриншот з відео

На одній з центральних вулиць столиці прорвалася підземна річка. Біля станції метро "Кловська" з території будівництва затопило вулиці.

Відповідне відео опублікували у соцмережах.

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Біля Кловської затоплює вулиці

За словами очевидців, вода ринула з території будівництва та не вперше затоплює вулиці поблизу "Кловської". Наразі на місці прориву річки утворилася вирва.

Місцеві мешканці припускають, що підземна річка також може потрапляти й до тунелів київського метро та пошкоджувати конструкції.

Нагадаємо, що комісія, яку призначили для того, аби з'ясувати, що стало причиною аварії в київському метро між станціями "Либідська" та "Деміївська", зробила попередні висновки.

Також ми писали, що у Києві продовжується затоплення тунелю метро. Зокрема, йдеться про синю гілку столичного метрополітену.