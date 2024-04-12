На столичній станції метро Площа українських героїв встановили перший комплект літер

Встановлення літер. Фото: КМДА

На столичній станції метрополітену "Площа українських героїв" встановили перший комплект літер. Раніше ця станція була перейменована.

Про це повідомила КМДА.

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Перейменування станції метро Площа Українських Героїв

"На перейменованій станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший комплект літер", — йдеться у повідомленні.

Літери назви станції. Фото: КМДА

Так, наразі на колійній стіні встановили один комплект назви станції з чотирьох необхідних.

Встановлення назви станції. Фото: КМДА

Оскільки один напис має 26 символів і потребує часу для монтажу, роботи можуть проходити лише вночі. В цей час відсутній рух поїздів і напруга на контактній рейці.

Встановлення назви станції. Фото: КМДА

"Загалом під час перейменування цієї станції виготовили 104 символи. Вага однієї літери – близько 3 кг", — зазначили в КМДА.

Встановлення назви станції. Фото: КМДА

Як відомо, назва станції "Площа Українських Героїв" є найдовшою в столичному метрополітені.

Літера назви станції. Фото: КМДА

Автором літер є шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який за власної ініціативи розпочав роботу над створенням написів минулого року.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, голова тимчасової комісії Київради з питань метрополітену Олександр Тимченко повідомив про виділення майже 400 млн грн на ремонт тунелю між станціями метро "Либідська" і "Деміївська".

Також ми писали, що столична влада вирішила не зносити Арку Свободи українського народу. Управління КМДА пояснило, що вона є пам’яткою історії місцевого значення, а закон забороняє її зносити, змінювати чи переносити.