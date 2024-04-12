На столичній станції метро Площа українських героїв встановили перший комплект літер
На столичній станції метрополітену "Площа українських героїв" встановили перший комплект літер. Раніше ця станція була перейменована.
Про це повідомила КМДА.
Перейменування станції метро Площа Українських Героїв
"На перейменованій станції метро "Площа Українських Героїв" змонтували перший комплект літер", — йдеться у повідомленні.
Так, наразі на колійній стіні встановили один комплект назви станції з чотирьох необхідних.
Оскільки один напис має 26 символів і потребує часу для монтажу, роботи можуть проходити лише вночі. В цей час відсутній рух поїздів і напруга на контактній рейці.
"Загалом під час перейменування цієї станції виготовили 104 символи. Вага однієї літери – близько 3 кг", — зазначили в КМДА.
Як відомо, назва станції "Площа Українських Героїв" є найдовшою в столичному метрополітені.
Автором літер є шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який за власної ініціативи розпочав роботу над створенням написів минулого року.
Нагадаємо, голова тимчасової комісії Київради з питань метрополітену Олександр Тимченко повідомив про виділення майже 400 млн грн на ремонт тунелю між станціями метро "Либідська" і "Деміївська".
Також ми писали, що столична влада вирішила не зносити Арку Свободи українського народу. Управління КМДА пояснило, що вона є пам’яткою історії місцевого значення, а закон забороняє її зносити, змінювати чи переносити.
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