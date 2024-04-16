Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кличко рассказал, когда в Киеве откроют движение по Подольско-Воскресенскому мосту arrow

Кличко рассказал, когда в Киеве откроют движение по Подольско-Воскресенскому мосту

16 апреля 2024 17:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кличко рассказал, когда в Киеве откроют движение по Подольско-Воскресенскому мосту
Виталий Кличко на месте стройки. Фото: КГГА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 16 апреля, проверил, как продолжаются работы по строительству важных инфраструктурных объектов. В частности, открытие движения автотранспорта на Подольско-Воскресенском мостовом переходе планируется в сентябре этого года.

Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Читайте также:

Строительство Подольско-Воскресенского моста

"Проверил сегодня, как продолжаются работы на строительстве важных для города инфраструктурных объектов. В частности, сообщение Подольско-Воскресенского мостового перехода с Троещиной", — говорится в сообщении.

Подольско-Воскренесский мост
Строительство моста. Фото: КГГА

Там строят дорогу с тоннелем для выезда на улицу Бальзака с пересадочным пассажирским узлом — там сойдутся трамвайное сообщение, городская электричка и автобусный маршрут.

Подольско-Воскренесский мост
Кличко на строительстве моста. Фото: КГГА
Подольско-Воскренесский мост
Строительство моста. Фото: КГГА

Также Кличко осмотрел, как проходят работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

Подольско-Воскренесский мост
Строительство моста. Фото: КГГА

"Там уже устраивают асфальто-бетонное покрытие на новом путепроводе", — отметил городской голова.

Подольско-Воскренесский мост
Кличко на строительстве моста. Фото: КГГА
Подольско-Воскренесский мост
Строительство моста. Фото: КГГА

В мае планируется открытие проезда по этому путепроводу, а все работы на объекте и возле него — завершат к осени.

Подольско-Воскренесский мост
Строительство моста. Фото: КГГА
null
Скриншот сообщения Кличка

Напомним, в Киеве с 30 марта по 15 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ на мосту, соединяющем левый и правый берега столицы. Речь идет о Северном мосте.

Также мы писали, что на столичной станции метрополитена "Площадь украинских героев", которая ранее была переименована, установили первый комплект букв нового названия.

Виталий Кличко
Киев
мост
строительство
автомобиль
проверки
водители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю