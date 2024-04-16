Кличко рассказал, когда в Киеве откроют движение по Подольско-Воскресенскому мосту
Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 16 апреля, проверил, как продолжаются работы по строительству важных инфраструктурных объектов. В частности, открытие движения автотранспорта на Подольско-Воскресенском мостовом переходе планируется в сентябре этого года.
Об этом Виталий Кличко сообщил в Telegram.
Строительство Подольско-Воскресенского моста
"Проверил сегодня, как продолжаются работы на строительстве важных для города инфраструктурных объектов. В частности, сообщение Подольско-Воскресенского мостового перехода с Троещиной", — говорится в сообщении.
Там строят дорогу с тоннелем для выезда на улицу Бальзака с пересадочным пассажирским узлом — там сойдутся трамвайное сообщение, городская электричка и автобусный маршрут.
Также Кличко осмотрел, как проходят работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Полярной и Богатырской.
"Там уже устраивают асфальто-бетонное покрытие на новом путепроводе", — отметил городской голова.
В мае планируется открытие проезда по этому путепроводу, а все работы на объекте и возле него — завершат к осени.
Напомним, в Киеве с 30 марта по 15 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ на мосту, соединяющем левый и правый берега столицы. Речь идет о Северном мосте.
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