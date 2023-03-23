Кличко розповів, коли у Києві відновлять роботу станції метро "Гідропарк"

Станція "Гідропарк"

У Києві із 1 квітня відновлять роботу станції метро "Гідропарк" для пасажирів. Працюватиме поки вестибюль № 1.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Повз станцію "Дніпро" метро продовжить їхати без зупинки.

"Станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог", — розповів Кличко.

Мер Києва зазначив, що укриттями для населення слугують тільки підземні станції. Під час тривог поїзди припиняють свій рух наземними ділянками задля безпеки пасажирів

"Рух поїздів "червоною" гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", — повідомив Кличко.

Нагадаємо, 9 березня у київському метрополітені запустили новий артпотяг, прикрашений патріотичними малюнками, словами та фразами, які стали символами в період повномасштабної війни. Створення проєкту стало заслугою компанії Paint Hunters, яка спеціалізується на створенні муралів.

Також ми писали, що у лютому пройшов тендер щодо закупівлі нових, наскрізних вагонів для Київського метрополітену. Нові поїзди почнуть функціонувати в столичному метро 2024 року.

Додамо, у Києві відновили будівництво нової станції метро "Виноградар". Спочатку робітники повинні завершити закріплення вже збудованих тунелів, а потім вони перейдуть до будівництва другого тунелю від станції "Мостицька" до станції "Сирець".