Кличко рассказал, когда в Киеве возобновят работу станции метро "Гидропарк"
В Киеве с 1 апреля возобновят работу станции метро "Гидропарк" для пассажиров. Будет работать пока вестибюль №1.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Мимо станции "Днепр" метро продолжит ехать без остановки.
"Станция "Гидропарк" расположена на наземном участке метрополитена, поэтому будет закрыта для пассажиров во время воздушных тревог", — рассказал Кличко.
Мэр Киева отметил, что укрытиями для населения служит только подземные станции. Во время тревог поезда прекращают свое движение по наземным участкам для безопасности пассажиров.
"Движение поездов по "красной" ветке подземки во время воздушных тревог будет осуществляться от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная", — сообщил Кличко.
Напомним, 9 марта в киевском метрополитене запустили новый артпоезд, украшенный патриотическими рисунками, словами и фразами, ставшими символами в период полномасштабной войны. Создание проекта стало заслугой компании Paint Hunters, которая специализируется на создании муралов.
Также мы писали, что в феврале прошел тендер по закупке новых, сквозных вагонов для Киевского метрополитена. Новые поезда начнут работать в столичном метро 2024 года.
Добавим, в Киеве возобновили строительство новой станции метро "Виноградарь". Сначала рабочие должны завершить закрепление уже построенных тоннелей, а затем они перейдут к строительству второго тоннеля от станции "Мостицкая" до станции "Сырец".