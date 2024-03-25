Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Кличко розповів про наслідки ворожої атаки на Київ arrow

Кличко розповів про наслідки ворожої атаки на Київ

25 березня 2024 13:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Кличко розповів про наслідки ворожої атаки на Київ
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Мер Києва Віталій Кличко відвідав місце, де впали уламки російських ракет після обстрілу столиці 25 березня. Він особисто оглянув руйнування та записав відеозвернення прямо на місці події. 

Про це він повідомив у Telegram у понеділок, 25 березня. 

Читайте також:

Звернення Віталія Кличка

"Черговий прояв тероризму. Зараз Печерський район міста Києва. Ми бачимо учбовий заклад, який знаходиться за мною, зруйнований вибухом. Одночасно пролунала повітряна тривога і відбулися вибухи. Це означає, що була задіяна балістична зброя", — заявив мер Києва.

Кличко заявив, що в результаті атаки немає влучань в багатоповерхові житлові будинки. На цей час, немає повідомлень про загиблих.

Однак, команди рятувальників продовжують працювати на руїнах триповерхової споруди, яка була частиною спортивного комплексу освітнього закладу. У прилеглих житлових будівлях вибиті вікна.

За останніми даними, п’ять осіб постраждали, з них двоє перебувають у лікарні.

Ворожа атака на Київ 25 березня

Вранці 25 березня у КМВА повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Згодом стало відомо, що падіння уламків зафіксовано й у Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці. 

Віталій Кличко
Київ
ракети
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ