Кличко розповів про наслідки ворожої атаки на Київ

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Мер Києва Віталій Кличко відвідав місце, де впали уламки російських ракет після обстрілу столиці 25 березня. Він особисто оглянув руйнування та записав відеозвернення прямо на місці події.

Про це він повідомив у Telegram у понеділок, 25 березня.

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Звернення Віталія Кличка

"Черговий прояв тероризму. Зараз Печерський район міста Києва. Ми бачимо учбовий заклад, який знаходиться за мною, зруйнований вибухом. Одночасно пролунала повітряна тривога і відбулися вибухи. Це означає, що була задіяна балістична зброя", — заявив мер Києва.

Кличко заявив, що в результаті атаки немає влучань в багатоповерхові житлові будинки. На цей час, немає повідомлень про загиблих.

Однак, команди рятувальників продовжують працювати на руїнах триповерхової споруди, яка була частиною спортивного комплексу освітнього закладу. У прилеглих житлових будівлях вибиті вікна.

За останніми даними, п’ять осіб постраждали, з них двоє перебувають у лікарні.

Ворожа атака на Київ 25 березня

Вранці 25 березня у КМВА повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.

Згодом стало відомо, що падіння уламків зафіксовано й у Солом’янському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці.