Кличко рассказал о последствиях вражеской атаки на Киев
Мэр Киева Виталий Кличко посетил место, где упали обломки российских ракет после обстрела столицы 25 марта. Он лично осмотрел разрушения и записал видеообращение прямо на месте происшествия.
Об этом он сообщил в Telegram в понедельник, 25 марта.
Обращение Виталия Кличко
"Очередное проявление терроризма. Сейчас Печерский район города Киева. Мы видим находящееся за мной учебное заведение, разрушенное взрывом. Одновременно раздалась воздушная тревога и произошли взрывы. Это значит, что было задействовано баллистическое оружие", — заявил мэр Киева.
Кличко заявил, что в результате атаки нет попаданий в многоэтажные жилые дома. В настоящее время нет сообщений о погибших.
Однако команды спасателей продолжают работать на руинах трехэтажного сооружения, которое являлось частью спортивного комплекса образовательного учреждения. В близлежащих жилых зданиях выбиты окна.
По последним данным, пять человек пострадали, из них двое находятся в больнице.
Вражеская атака на Киев 25 марта
Утром 25 марта в КМВА сообщили, что в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.
Впоследствии стало известно, что падение обломков зафиксировано и в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах столицы.
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