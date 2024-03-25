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Кличко рассказал о последствиях вражеской атаки на Киев

25 марта 2024 13:27
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Кличко рассказал о последствиях вражеской атаки на Киев
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Мэр Киева Виталий Кличко посетил место, где упали обломки российских ракет после обстрела столицы 25 марта. Он лично осмотрел разрушения и записал видеообращение прямо на месте происшествия.

Об этом он сообщил в Telegram в понедельник, 25 марта.

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"Очередное проявление терроризма. Сейчас Печерский район города Киева. Мы видим находящееся за мной учебное заведение, разрушенное взрывом. Одновременно раздалась воздушная тревога и произошли взрывы. Это значит, что было задействовано баллистическое оружие", — заявил мэр Киева.

Кличко заявил, что в результате атаки нет попаданий в многоэтажные жилые дома. В настоящее время нет сообщений о погибших.

Однако команды спасателей продолжают работать на руинах трехэтажного сооружения, которое являлось частью спортивного комплекса образовательного учреждения. В близлежащих жилых зданиях выбиты окна.

По последним данным, пять человек пострадали, из них двое находятся в больнице.

Вражеская атака на Киев 25 марта

Утром 25 марта в КМВА сообщили, что в результате вражеских обстрелов зафиксировали падение обломков ракет в Печерском районе.

Впоследствии стало известно, что падение обломков зафиксировано и в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах столицы.

Виталий Кличко
Киев
ракеты
атака

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