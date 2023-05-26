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Кличко розповів, скільки будинків у столиці було пошкоджено через обстріли

26 травня 2023 15:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кличко розповів, скільки будинків у столиці було пошкоджено через обстріли
Київський міський голова Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Київський міський голова Віталій Кличко розповів, скільки будинків у столиці було пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Він також повідомив про ремонт цих будівель.

Про це Віталій Кличко розповів кореспонденту Новини.LIVE під час Безпекового Форуму.

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Пошкоджені будинки в Києві

Загалом з початку повномасштабного вторгнення у Києві було зруйновано близько 800 будівель, з них 417 — житлові будинки. 

За словами Кличка, 14 будинків, які були пошкоджені внаслідок ракетних або дронових атак РФ, вже повністю відремонтували. Наразі ремонтні роботи тривають на трьох будівлях.

"Усім іншим ми допомагаємо, замінюємо вікна, але ті будинки, там де є це, відповідальність також і міста", — наголосив Кличко. 

Наразі влада Києва робить все можливе, щоб люди максимально швидко повернулися в свої оселі. Кличко розповів, що на ремонт пошкоджених будинків було виділено 600 млн грн, ще 200 млн грн надала держава. 

"Ті будинки, які відновлюються, вони відновлюються вже відносно стандартам енергозбереження, тобто вони утеплені. Зроблено повністю вакуумні вікна, тобто ці будинки вже зовсім інші, ніж були відносно всіх стандартів", — додав Кличко. 

Нагадаємо, Віталій Кличко перевірив відремонтовані будинки, які були найбільш пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Вони розташовані на проспекті Свободи та на вулиці Межовій у Подільському районі.

Також ми писали, що мер Києва перевірив, як завершують ремонт дороги на вулиці Шумського в Дніпровському районі. Її не оновлювали понад 40 років.

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