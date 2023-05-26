Кличко рассказал, сколько домов в столице было повреждено из-за обстрелов

Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, сколько домов в столице было повреждено в результате российских обстрелов. Он также сообщил о ремонте этих зданий.

Об этом Виталий Кличко рассказал корреспонденту Новини.LIVE во время Форума Безопасности.

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Всего с начала полномасштабного вторжения в Киеве было разрушено около 800 зданий, из них 417 жилых домов.

По словам Кличко, 14 домов, поврежденных в результате ракетных или дроновых атак РФ, уже полностью отремонтировали. Сейчас ремонтные работы продолжаются на трех зданиях.

"Всем остальным мы помогаем, заменяем окна, но те дома, там, где есть это, ответственность также и города", — подчеркнул Кличко.

Сейчас власти Киева делают все возможное, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои дома. Кличко рассказал, что на ремонт поврежденных домов было выделено 600 млн грн, еще 200 млн грн предоставило государство.

"Те дома, которые восстанавливаются, они восстанавливаются уже относительно стандартам энергосбережения, то есть они утеплены. Сделаны полностью вакуумные окна, то есть эти дома уже совсем другие, чем были относительно всех стандартов", — добавил Кличко.

Напомним, Виталий Кличко проверил отремонтированные дома, наиболее поврежденные в результате российских обстрелов. Они находятся на проспекте Свободы и на улице Межовой в Подольском районе.

Также мы писали, что мэр Киева проверил, как завершают ремонт дороги по улице Шумского в Днепровском районе. Ее не обновляли более 40 лет.