Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кличко рассказал, сколько домов в столице было повреждено из-за обстрелов arrow

Кличко рассказал, сколько домов в столице было повреждено из-за обстрелов

26 мая 2023 15:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кличко рассказал, сколько домов в столице было повреждено из-за обстрелов
Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, сколько домов в столице было повреждено в результате российских обстрелов. Он также сообщил о ремонте этих зданий.

Об этом Виталий Кличко рассказал корреспонденту Новини.LIVE во время Форума Безопасности.

Читайте также:

Поврежденные дома в Киеве

Всего с начала полномасштабного вторжения в Киеве было разрушено около 800 зданий, из них 417 жилых домов.

По словам Кличко, 14 домов, поврежденных в результате ракетных или дроновых атак РФ, уже полностью отремонтировали. Сейчас ремонтные работы продолжаются на трех зданиях.

"Всем остальным мы помогаем, заменяем окна, но те дома, там, где есть это, ответственность также и города", — подчеркнул Кличко.

Сейчас власти Киева делают все возможное, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои дома. Кличко рассказал, что на ремонт поврежденных домов было выделено 600 млн грн, еще 200 млн грн предоставило государство.

"Те дома, которые восстанавливаются, они восстанавливаются уже относительно стандартам энергосбережения, то есть они утеплены. Сделаны полностью вакуумные окна, то есть эти дома уже совсем другие, чем были относительно всех стандартов", — добавил Кличко.

Напомним, Виталий Кличко проверил отремонтированные дома, наиболее поврежденные в результате российских обстрелов. Они находятся на проспекте Свободы и на улице Межовой в Подольском районе.

Также мы писали, что мэр Киева проверил, как завершают ремонт дороги по улице Шумского в Днепровском районе. Ее не обновляли более 40 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас