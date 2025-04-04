Мэр Киева Кличко расширяет полномочия — что будет с КГВА

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Официальный портал Киева

Последнюю сессию Киевсовета, которая состоялась в четверг, 3 апреля, уже успели окрестить некой попыткой "мини-переворота" в столице. Во время заседания депутаты фактически проголосовали за расширение полномочий мэра Киева Виталия Кличко и "подавление" влияния КГВА, которой сейчас по назначению главы государства руководит Тимур Ткаченко.

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Голосование за новые полномочия Кличко

На заседании сессии Киевсовета 3 апреля было горячо. Депутаты высказали претензии мэру Кличко из-за последних коррупционных скандалов, в которых, к слову, замешано его близкое окружение. Градус напряжения на заседании рос. В столице в это время была объявлена воздушная тревога, но вместо того, чтобы по процедуре прекратить собрание и перейти в укрытие, началось голосование депутатов. Именно в это время принимают проект решения о внесении изменений и дополнений в некоторые решения Киевского городского совета. 62 депутата проголосовали "за".

Этот проект решения еще в начале марта подал сам Кличко. Документ предлагает, чтобы полномочия исполнительного органа Киевсовета, которым сейчас является КГВА, внедрялись исключительно за подписью мэра столицы. В пояснительной записке к принятому проекту решения говорится о том, что это "направлено на обеспечение непрерывности функционирования органов местного самоуправления в условиях военного положения".

Пояснительная записка к проекту решения. Фото: скриншот

А что же на практике? Фактически депутаты проголосовали за подчинение КГВА Виталию Кличко, поскольку проект решения предусматривает, что теперь без подписи мэра нельзя издавать распоряжения.

Не лучшая предвыборная реклама

Такое решение Киевсовета прокомментировал начальник КГВА Тимур Ткаченко. Он отметил, что Кличко хочет добиться того, чтобы Киевскую городскую военную администрацию лишили права выдавать распоряжения.

"И передает это право себе, любимому", — отмечает Ткаченко.

Сообщение Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

Начальник КГВА, обращаясь к мэру Киева, отметил, что забрать полномочия у начальника военной администрации во время действия военного положения может "только тот, кто его туда назначил". То есть такое решение может принять только президент Украины.

"А не тот, кто забыл, что Киев — это не частная компания", — отмечает начальник КГВА.

Ткаченко предположил, что нынешнему мэру, вероятно, не нравится, когда кто-то "действительно работает на людей". Зато чиновник привел несколько примеров того, что удалось сделать по инициативе КГВА в последнее время. Речь идет о частичном разблокировании работы транспорта во время воздушных тревог, эвакуации брошенных автомобилей с улиц Киева и запуске мониторинга расходов бюджета и тендеров столицы.

"Если так, как вы руководите заседаниями Киевсовета, управлять всем государством — то это, знаете, не лучшая предвыборная реклама", — обратился чиновник к мэру Киева.

Затяжной спор

Еще в январе 2025 года мэр Киева Виталий Кличко записал обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В видео он обвинил начальника КГВА Тимура Ткаченко в блокировании ключевых вопросов. Кроме того, Кличко отметил, что начальник КГВА якобы пытается взять на себя полномочия главы столицы.

Мэр выразил недовольство работой Ткаченко вскоре после его назначения на должность. Кличко подчеркнул, что военная администрация — это временный орган, который должен заниматься обороной и безопасностью, а не "узурпацией власти".

В ответ на это Тимур Ткаченко заявил, что военная администрация "будет делать для киевлян то, что не может сделать мэрия". Он отметил, что не склонен к устройству политических шоу, "как люди, которые в городской власти уже десятилетия".

"Будем решать проблемы города и помогать киевлянам", — сказал Ткаченко.

Что дальше?

Депутат Киевсовета от "Слуги народа" Ксения Семенова в эфире Громадського радио заявила о том, что городские избранники не знали, за что они голосуют. Она добавила, что решение будут обжаловать в суде.

"Когда объявлялось голосование за этот проект решения, даже не было понятно, за что мы голосуем. За то, чтобы приостановить заседание и уйти в укрытие во время воздушной тревоги? За то, чтобы прекратить обсуждение и голосовать по существу? То есть городской голова даже не сформировал по сути, за что мы голосуем. Мы не считаем, что это решение было принято", — подчеркнула Семенова.

Депутат также добавила, что все причастные к коррупционным схемам должны уйти из Киевсовета. Она убеждена, что депутаты должны сложить полномочия, а работников исполнительных органов нужно уволить.

Напомним, сессия в четверг, 3 апреля, впервые за долгое время провел мэр Виталий Кличко. Это связано с тем, что секретаря Владимира Бондаренко отстранили из-за фигурирования в деле "Чистый город".

Также мы писали о том, что на последнем заседании Киевсовета депутат и военнослужащая Алина Михайлова поставила городскому голове Кличко вопрос о коррупции в столичной власти. Она отметила, что к этому причастны люди, которых именно мэр привел к власти, следовательно, и ответственность должен нести и он тоже.