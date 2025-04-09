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Кличко саботирует открытие наземного перехода на Крещатике — КГВА

9 апреля 2025 19:32
Анастасия Писаненко - редактор
Ткаченко заявил о саботаже со стороны Кличко по открытию наземного перехода
Тимур Ткаченко. Фото: скриншот
Анастасия Писаненко - редактор

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что открытие наземного перехода на перекрестке Прорезной и Крещатика задерживается из-за прямого указания мэра Виталия Кличко. Решение блокируют директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор и его заместитель Валентин Кульбако.

Об этом Тимур Ткаченко написал в Telegram.

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Ткаченко заявил о саботаже со стороны Кличко по открытию перехода

"Перекресток Прорезной и Крещатика. Рядом Майдан, прямая дорога к Золотым воротам, центральный вход в метро "Крещатик", здание мэрии. Это главная улица столицы. Ежедневно здесь идут по делам, гуляют тысячи киевлян, туристов. Здесь назначают встречи. Здесь пересекаются важные транспортные маршруты. И при этом на всю улицу лишь один наземный пешеходный переход", — говорит Ткаченко.

Он подчеркнул, что на Майдане и Бессарабской площади пешеходы все еще вынуждены пользоваться подземными переходами, которые часто являются темными, грязными и опасными. Кроме того, они не приспособлены для маломобильных лиц, пожилых людей или мам с детскими колясками.

"Крещатик — часть полностью безбарьерного маршрута, который мы обустраиваем. Он должен соединить Майдан, военный госпиталь и Центральный железнодорожный вокзал. Но открытие здесь наземного перехода саботируется по прямому указанию мэра Кличко. Коммунальщикам поставили задачу не допустить его обустройства", — заявил Тимур Ткаченко.

По его словам, решение блокируют директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор и его заместитель Валентин Кульбако.

По его словам, указанные чиновники делают это, чтобы навредить ему лично.

"Я отстаиваю позицию, что мы должны ускорить оборудование наземного перехода, и это предложение поддержала полиция. Жду ответственную позицию городских служб. Вместе мы должны сделать Киев более удобным, а не приносить комфорт людей в жертву политическим интересам", — заявил Ткаченко.

Отметим, что ранее в КГВА анонсировали появление нового наземного перехода в центре Киева. Его планируют сделать через улицу Крещатик на перекрестке с улицей Прорезной.

Ранее Тимур Ткаченко также заявил, что мэр Киева Виталий Кличко хочет лишить права КГВА выдавать распоряжения, чтобы заниматься этим самостоятельно.

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