Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Кличко срочно созывает военную сессию Киевсовета: в чем причина arrow

Кличко срочно созывает военную сессию Киевсовета: в чем причина

29 сентября 2023 21:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кличко срочно созывает военную сессию Киевсовета: в чем причина
Виталий Кличко на сессии Киевсовета. Фото: Telegram
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Мэр Киева Виталий Кличко после протестов под стенами КГГА созывает внеочередную военную сессию Киевского городского совета. На ней планируется рассмотреть решение о предоставлении дополнительной финансовой помощи военным.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Финансирование военных увеличат

"На следующей неделе состоится внеочередное заседание сессии Киевсовета. Будут приняты решения о выделении дополнительного финансирования программы поддержки Вооруженных сил Украины", — написал Кличко, добавив, что столица продолжает помогать украинским защитникам.

Скриншот сообщения Кличко. Источник: Facebook

Сессия пройдет после протестов

Отметим, что недавно под стенами КГГА прошли два митинга. Протестующие потребовали увеличить финансирование ВСУ и поддержать малый и средний бизнес. Они призвали депутатов и лично столичного главу прекратить тратить государственные средства на ремонт дорог и покончить с преследованием МАФов и кафе, аргументируя тем, что большинство из точек имели на руках все необходимые документы и разрешения.

Перед этим киевляне возмутились решением Кличко переименовать Воздухофлотский проспект, несмотря на решение экспертной комиссии Киевсовета, что он не подлежит декоммунизации. Новое название будет "Проспект Европейского Союза".

Напомним, что в конце августа Виталий Кличко согласовал тендеры на ремонт скверов и парков во время войны. Общая сумма составила около 300 миллионов гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Утратил тех, кого приручил: как скандал с Арестовичем повлияет на его рейтинг

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз