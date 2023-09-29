Кличко срочно созывает военную сессию Киевсовета: в чем причина

Виталий Кличко на сессии Киевсовета. Фото: Telegram

Мэр Киева Виталий Кличко после протестов под стенами КГГА созывает внеочередную военную сессию Киевского городского совета. На ней планируется рассмотреть решение о предоставлении дополнительной финансовой помощи военным.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"На следующей неделе состоится внеочередное заседание сессии Киевсовета. Будут приняты решения о выделении дополнительного финансирования программы поддержки Вооруженных сил Украины", — написал Кличко, добавив, что столица продолжает помогать украинским защитникам.

Скриншот сообщения Кличко. Источник: Facebook

Сессия пройдет после протестов

Отметим, что недавно под стенами КГГА прошли два митинга. Протестующие потребовали увеличить финансирование ВСУ и поддержать малый и средний бизнес. Они призвали депутатов и лично столичного главу прекратить тратить государственные средства на ремонт дорог и покончить с преследованием МАФов и кафе, аргументируя тем, что большинство из точек имели на руках все необходимые документы и разрешения.

Перед этим киевляне возмутились решением Кличко переименовать Воздухофлотский проспект, несмотря на решение экспертной комиссии Киевсовета, что он не подлежит декоммунизации. Новое название будет "Проспект Европейского Союза".

Напомним, что в конце августа Виталий Кличко согласовал тендеры на ремонт скверов и парков во время войны. Общая сумма составила около 300 миллионов гривен.