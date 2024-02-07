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Кличко ответил, хватает ли средств в резервном фонде на ликвидацию последствий утренней атаки

7 февраля 2024 12:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Кличко ответил, хватает ли средств в резервном фонде на ликвидацию последствий утренней атаки
Виталий Кличко на месте падения обломков. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики атаковали Киев ракетами в среду, 7 февраля. В результате падения обломков вражеских ракет был поврежден жилой многоэтажный дом в Голосеевском районе.

Детали по поводу ликвидации последствий обстрела рассказал мэр города Виталий Кличко в комментарии корреспондентке Новини.LIVE.

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"Идет фиксация всех вещей, касающихся тушения пожаров, несущих конструкций для того, чтобы уже иметь уже полную информацию о разрушениях. Тогда мы будем знать, насколько этот дом поврежден и подлежит ли он ремонту", — сказал городской голова.

По его словам, часть дома пригодна для жизни, но людей не пускают, чтобы изучить ситуацию и не допустить обвала. Пока весь дом находится без окон, поэтому планируется заклеить их пленкой, а уже позже заменить стекло.

Также известно, что в многоэтажке нет газа — он полностью на электроэнергии, поэтому в этом плане опасности для людей нет.

На вопрос, есть ли средства на восстановление поврежденного дома, Кличко ответил, что в резервном фонде города их хватает.

"В резервном фонде деньги есть, можете не волноваться, город берет на себя все расходы, которые необходимо. Если будут проблемы со средствами, то будем обращаться к государству, но силами местного бюджета удается ликвидировать последствия", — отметил глава столицы.

Напомним, что из-за вражеской атаки на Киев в городе загорелся многоэтажный дом в Голосеевском районе. Спасатели эвакуируют пострадавших, количество которых постоянно растет.

Также мы писали, что спасатели извлекли из-под завалов тело четвертого погибшего человека в многоквартирном доме, который пострадал в результате российской атаки в Голосеевском районе Киева. Еще 19 человек получили ранения.

Виталий Кличко
Киев
ракеты
война в Украине
ракетный удар

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