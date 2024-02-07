У Києві збільшилась кількість загиблих внаслідок ракетного удару

Рятувальники на місці події у Києві. Фото: ДСНС у Києві

Рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертої загиблої людини в багатоквартирному будинку, який постраждав внаслідок російської атаки в Голосіївському районі Києва. Ще 19 людей зазнали поранень.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у середу, 7 лютого, в Telegram.

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"19 отримали травми. Евакуйовано 60 мешканців будинку. Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС", — додав посадовець.

Скриншот допису з Telegram Ігоря Клименка

Як уточнив пізніше мер Києва Віталій Кличко наразі відомо про 32 поранених в Голосіївському районі столиці та трьох постраждалих в Дніпровському.

"Екстрені служби продовжують працювати в Голосіївському районі столиці, де внаслідок атаки пошкоджені кілька поверхів 18-поверхового житлового будинку. Виїхав на місце. Наразі, за уточненими даними, загинули четверо мешканців будинку", — написав міський голова.

Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Що відомо про ракетну атаку РФ на Київ 7 лютого

Зранку 7 лютого в Києві місцеві жителі прокинулись від вибухів. Росія завдавала ракетних ударів по районах міста.

Пізніше стало відомо, що через ракетний удар загинуло три людини. До цього повідомлялася лише кількість постраждалих.

Також ми писали, що через російський обстріл у Києві спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі. Наразі рятувальники евакуйовують постраждалих.