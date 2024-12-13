У Києві ремонтуватимуть мости та дороги під час війни

Протиаварійні роботи на мосту Метро у Києві. Telegram/Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко підкреслив, що ремонт доріг і мостів залишається пріоритетом навіть у воєнний час. За його словами, транспортна інфраструктура є критично важливою для функціонування міста і її занедбання може призвести до аварійного стану основних артерій столиці.

Про це Кличко заявив в ефірі телеканалу Київ24.

Читайте також:

Що сказав Кличко про ремонт доріг і мостів

Кличко зауважив, що адміністрація Києва ретельно підійшла до відбору ділянок для ремонту. До переліку були включені лише ті об’єкти, роботи на яких є вкрай необхідними для забезпечення безпеки і стабільного руху транспорту.

"Ми розуміємо виклики сьогодення, але підтримка інфраструктури в належному стані — це інвестиція в майбутнє столиці. Ці дороги та мости служитимуть мешканцям Києва навіть після перемоги", — зазначив мер.

До слова, влада Києва планує ставити витрати на Сили оборони на перше місце, а не виділяти кошти на непершочергові інфраструктурні проєкти. Йдеться про мільярди гривень, виділені на будівництво доріг, мостів та благоустрій міських територій.

Раніше ми повідомляли, що у Києві трапився скандал із тендером на ремонт шляхопроводу через Броварський проспект біля станції метро "Дарниця" вартістю 440 млн грн.

Також ми писали, що у Києві на мосту Метро розпочалися протиаварійні роботи. Об'єкт готують до реставрації, аби зробити його більш безпечним та комфортним для мешканців міста.