В Киеве будут ремонтировать мосты и дороги во время войны

Противоаварийные работы на мосту Метро в Киеве. Telegram/Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что ремонт дорог и мостов остается приоритетом даже в военное время. По его словам, транспортная инфраструктура критически важна для функционирования города и ее упадок может привести к аварийному состоянию основных артерий столицы.

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала "Киев24".

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Кличко заметил, что администрация Киева тщательно подошла к отбору участков для ремонта. В перечень были включены только те объекты, работы на которых крайне необходимы для обеспечения безопасности и стабильного движения транспорта.

"Мы понимаем нынешние вызовы, но поддержка инфраструктуры в надлежащем состоянии — это инвестиция в будущее столицы. Эти дороги и мосты будут служить жителям Киева даже после победы", — отметил мэр.

К слову, власти Киева планируют ставить расходы на Силы обороны на первое место, а не выделять средства на непервоочередные инфраструктурные проекты. Речь идет о миллиардах гривен, выделенных на строительство дорог, мостов и благоустройство городских территорий.

Ранее мы сообщали, что в Киеве случился скандал с тендером на ремонт путепровода через Броварской проспект возле станции метро "Дарница" стоимостью 440 млн грн.

Также мы писали, что в Киеве на мосту Метро начались противоаварийные работы. Объект готовится к реставрации, чтобы сделать его более безопасным и комфортным для жителей города.