Електронні петиції Києва — Кличко відреагував на прохання про посилення контролю за рівнем шуму

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: пресслужба КМДА

Міський голова Києва Віталій Кличко підтримав петицію, яка закликає посилити контроль за дотриманням рівня шуму від транспортних засобів на дорогах столиці. Нагляд мають здійснювати працівники поліції.

Про це повідомляється на сайті електронних петицій.

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Кличко підтримав електронну петицію № 13161 "Посилити контроль за дотриманням рівня шуму на дорогах столиці від транспортних засобів".

Мер зазначив, що поліція має вживати заходів, спрямованих на виявлення на території міста Києва випадків руху транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача.

"Рух транспортних засобів, які використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямоток" та інші вихлопні системи, де немає шумопоглинача, визнано таким, що порушує права та законні інтереси мешканців міста Києва, має негативний вплив на їхній психоемоційний стан та потребує заборони у м. Києві", — йдеться у повідомленні.

Міський голова підкреслив, що керування транспортним засобом, який має технічні несправності, тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Недотримання вимог законодавства щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму є адміністративним правопорушенням, за яке встановлено адміністративну відповідальність. Складати протоколи за такі адміністративні правопорушення уповноважені органи Національної поліції", — підсумував Кличко.

А ось петицію про перенаправлення більше мільярда гривень на ремонт тротуарів та зниження бордюрів замість ремонту вулиці Богатирської мер Києва Віталій Кличко не підтримав.

Раніше ми повідомляли, що мешканці Києва у петиції просять міську владу зробити міст Патона зручнішим для велосипедистів. Вони хочуть, щоб бічні смуги руху на ньому переобладнали під велодоріжки.