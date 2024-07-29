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Мер Києва Віталій Кличко відхилив петицію про перенаправлення коштів на ремонт бордюрів

29 липня 2024 15:45
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Віталій Кличко відхилив петицію про облаштування бордюрів для потреб інвалідів у Києві
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Мер Києва Віталій Кличко не підтримав петицію про перенаправлення більше мільярда гривень на ремонт тротуарів та зниження бордюрів замість ремонту вулиці Богатирської. Він наголосив, що до проєкту ремонту вулиці закладено заходи щодо забезпечення вільного пересування.

Про це повідомляє Telegram канал "Гроші на ЗСУ" у понеділок, 30 липня.

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Повідомляється, що за пів року у столиці було облаштовано лише 154 безбар’єрних пішохідних переходи. При цьому в проєкті капремонту вулиці Богатирської, більша частина якої тягнеться через промзону, нібито закладено "заходи для вільного пересування людей з обмеженими фізичними можливостями". Також повідомляється про облаштування велосипедних доріжок.

При цьому незалежний аналіз показав небезпечність закладеної інфраструктури. 

"Київрада вирішила, що під час повномасштабного вторгнення саме час зробити капремонт вулиці в 4,4 км в промзоні, замість того щоб використати ці кошти на ремонт всіх тротуарів та облаштування всіх безбар’єрних переходів в одному з районів Києва", — говориться у повідомленні подавачів петиції.

Проєкт капремонту на 1,367 мільярда гривень затверджено. Роботи на 88 мільйонів розпочаті цього року. Це означає, що в бюджет наступного року будуть намагатися закласти один мільярд на продовження робіт.

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Віталій Кличко відхилив петицію. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Кличко заявив, що робиться все, аби якомога швидше відновити рух потягів у метрополітені на ділянці "Либідська" — "Деміївська". За словами мера, "синя гілка" має повноцінно запрацювати вже у вересні.

Виконувач обовʼязків голови Міністерства культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв відреагував на заяву Кличка щодо знесення садиби Зеленських.

Віталій Кличко Київ українці Україна інвалідність петиція

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