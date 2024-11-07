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Кличко ответил на петицию об ужесточении контроля за уровнем шума

7 ноября 2024 10:45
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Электронные петиции Киева — Кличко отреагировал на просьбу об усилении контроля за уровнем шума
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: пресс-служба КГГА
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал петицию, призывающую усилить контроль за соблюдением уровня шума от транспортных средств на дорогах столицы. Надзор должны осуществлять сотрудники полиции.

Об этом сообщается на сайте электронных петиций.

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Кличко поддержал электронную петицию №13161 "Усилить контроль за соблюдением уровня шума на дорогах столицы от транспортных средств".

Мэр отметил, что полиция должна принимать меры, направленные на выявление на территории города Киева случаев движения транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработанных газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где нет шумопоглотителя.

"Движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработанных газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где нет шумопоглотителя, признано таким, что нарушает права и законные интересы жителей города Киева, оказывает негативное влияние на их психоэмоциональное состояние и требует запрета в г. Киеве", — говорится в сообщении.

Городской голова подчеркнул, что управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, влечет наложение штрафа в размере двадцати тысяч рублей.

"Несоблюдение требований законодательства по защите населения от вредного воздействия шума является административным правонарушением, за которое установлена административная ответственность. Составлять протоколы за такие административные правонарушения уполномоченные органы Национальной полиции", — подытожил Кличко.

А вот петицию о перенаправлении более миллиарда гривен на ремонт тротуаров и снижение бордюров вместо ремонта улицы Богатырской мэр Киева Виталий Кличко не поддержал.

Ранее мы сообщали, что жители Киева в петиции просят городские власти сделать мост Патона более удобным для велосипедистов. Они хотят, чтобы боковые полосы движения на нем переоборудовали под велодорожки.

петиция Киев Виталий Кличко шум КГГА

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