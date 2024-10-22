Владимир Прокопив — Кличко отстранил своего заместителя

Владимир Прокопив и Виталий Кличко. Фото: УНИАН

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил своего заместителя Владимира Прокопива после расследования журналистов о коммунальной недвижимости у него и его семьи. Также Кличко призвал правоохранителей проверить информацию.

Об этом Виталий Кличко написал в своем Facebook.

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"Я обращаюсь в правоохранительные и антикоррупционные органы проверить факты, изложенные журналистами-расследователями Bihus Info относительно заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива", — заявил городской голова столицы.

Кроме того, он подчеркнул, что на время проверки "для ее объективности", Прокопив отстранен от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА по самоуправляющимся полномочиям.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Что предшествовало

Недавно, 15 октября, журналисты Bihus.Info провели расследование и заявили, что семья Владимира Прокопива скупила целый ряд объектов недвижимости по столице. Некоторые из них были приобретены по ценам ниже рыночных. Эта недвижимость появилась за годы работы должностного лица в Киевсовете и городской администрации.

Однако уже 21 октября на сайте появился новый материал, вторая часть расследования, указывающая на то, что два друга Прокопива через частные компании получили в собственность по меньшей мере шесть объектов недвижимости, ранее принадлежавших городу.

Напомним, в столице время от времени происходят аварии на мостах. По данным последних исследований, мосты в городе в критическом состоянии. Тем не менее, на ремонт мостовых переправ не выделяются деньги, хотя некоторыми мостовыми переходами вообще запрещено пользоваться, а они не закрыты.

Также мы рассказывали, как киевляне просят хоть как-то усовершенствовать мост Патона и зарегистрировать соответствующую петицию.