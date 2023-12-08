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Кличко вийшов у прямий ефір з тунелю станції метро "Деміївська"

8 грудня 2023 15:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кличко вийшов у прямий ефір з тунелю станції метро "Деміївська"
Віталій Кличко в прямому ефірі. Фото: Віталій Кличко\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Після раптового закриття шести станцій метро синьої гілки у Києві, мер столиці Віталій Кличко вийшов у терміновий прямий ефір. Як відомо, він проводить інспекцію на "Деміївській". 

Про це повідомляє Віталій Кличко.

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Як відомо, мер столиці проводить інспекцію тунелю метро на станції "Деміївська" та згодом повідомить її результати. 

"Зараз у ці хвилини прямий ефір з тунелю на станції метро "Деміївська", — написав Кличко. 

Закриття метро в Києві

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас, дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Як повідомив депутат Київради Андрій Вітренко,  в КМДА досі не визначилися, на чому будуть їздити люди. Також він додав, що закриття станцій на ремонт не уникнути. Адже за його інформацією, там критична ситуація. А от чому такі роботи не провели в теплі пори року — питання відкрите. 

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