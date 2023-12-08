Кличко вийшов у прямий ефір з тунелю станції метро "Деміївська"
Після раптового закриття шести станцій метро синьої гілки у Києві, мер столиці Віталій Кличко вийшов у терміновий прямий ефір. Як відомо, він проводить інспекцію на "Деміївській".
Про це повідомляє Віталій Кличко.
Кличко у прямому ефірі зі станції метро
Як відомо, мер столиці проводить інспекцію тунелю метро на станції "Деміївська" та згодом повідомить її результати.
"Зараз у ці хвилини прямий ефір з тунелю на станції метро "Деміївська", — написав Кличко.
Закриття метро в Києві
Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.
Станом на 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас, дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.
Як повідомив депутат Київради Андрій Вітренко, в КМДА досі не визначилися, на чому будуть їздити люди. Також він додав, що закриття станцій на ремонт не уникнути. Адже за його інформацією, там критична ситуація. А от чому такі роботи не провели в теплі пори року — питання відкрите.
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