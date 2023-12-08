Кличко вышел в прямой эфир из тоннеля станции метро "Демеевская"

Виталий Кличко в прямом эфире Фото: Виталий Кличко\Telegram

После внезапного закрытия шести станций метро синей ветки в Киеве мэр столицы Виталий Кличко вышел в срочный прямой эфир. Как известно, он проводит инспекцию на "Демеевской".

Об этом сообщает Виталий Кличко.

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Как известно, мэр столицы проводит инспекцию тоннеля метро на станции "Демеевская" и сообщит ее результаты.

"Сейчас в эти минуты прямой эфир по туннелю на станции метро "Демеевская", — написал Кличко.

Закрытие метро в Киеве

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Как сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко, в КГГА до сих пор не определились, на чем будут ездить люди. Также он добавил, что закрытия станций по ремонту не избежать. Ведь, по его информации, там критическая ситуация. А вот почему такие работы не провели в теплое время года — вопрос открытый.