Скільки разів Кличко брехав про Подільський міст: розслідування

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко вчергове заявив, що рух по Подільсько-Воскресенському мосту відкриють "найближчими тижнями". Проте журналісти з'ясували, що такі анонси з вуст київського очільника звучать з 2019 року.

Про це столичний голова сказав в етері телеканалу КИЇВ24.

Читайте також:

Пародія на "два-три тижні" Арестовича

"Найближчим часом буду радий звітувати про відкриття руху на Подільсько-Воскресенському мосту. Я думаю, що найближчими тижнями це відбудеться. Ми закінчуємо. Було багато спекуляцій, бо в уявленні киян цей міст — це арка через Дніпро. Але всі, хто поїде через той міст, будуть здивовані, бо то 9,5 кілометрів моста у повітрі над островами та Дніпром", — заявив мер Києва, та додав, що в експлуатацію планують запустити лише першу частину мосту.

Зазначимо, що цей міст будують 30 років. У 1986 році плани побудувати Подільський міст з’явилися в генплані Києва. Підготовчі роботи розпочалися у 1996 році, але через рік будівництво зупинили.

Тільки у 2004 році проєкт будівництва затвердили. Ексмер Києва Леонід Черновецький обіцяв побудувати міст до 2011 року, експрем'єр-міністр Микола Азаров — до 2012, тодішній голова КМДА Олександр Попов — до другої половини 2013 року.

Згідно з розслідуванням від видання "Інформатор", чинний міський очільник 4 роки "годує обіцянками" завершити міст. Перше повідомлення з'явилося у 2019 році.

Заява Кличка від 15.03.2019. Джерело: Київська міська рада

"Наше завдання – до кінця наступного року запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Мешканці Троєщини чекають на це", — сказав Віталій Кличко.

У 2020 році він знову про це наголосив.

"Сьогодні був на Подільсько-Воскресенському мосту. Роботи там тривають. І до кінця цього року ми відкриємо автосполучення новим мостом!", — казав він.

Подібні обіцянки також фіксували у квітні, серпні та вересні 2020 року. У 2021 році Кличко наголошував про запуск мосту у лютому, березні, червні та грудні. Подібна заява була навіть 16 лютого минулого року, майже за тиждень до повномасштабного вторгнення.

"Коли ми говоримо про цей об’єкт, то йдеться не тільки про міст через річку Дніпро, а про комплекс мостів, естакад і тунелів, загальною протяжністю понад 10 км, що сполучать Поділ з Воскресенським масивом і Троєщиною. І цей важливий для транспортної інфраструктури міста мостовий перехід - на фінальній стадії будівництва!", — казав мер Києва.

Тепер же, як наголошує видання, історія може повторитися знову.

"Дуже хочу, і думаю, що все нормально — дай Боже, у нас не буде форс-мажорів, через кілька місяців у нас буде вже автосполучення між лівим та правим берегом", — заявив мер Києва у понеділок.

У матеріалі додають: необережні прогнози можуть зіграти з мером поганий жарт, як в історії про хлопчика, який кричав "Вовк!"

Нагадаємо, що раніше Віталій Кличко вже розповідав про Подільсько-Воскресеньский міст. А також відреагував на повідомлення про розкрадання столичними чиновниками грошей на ремонті військового шпиталю.