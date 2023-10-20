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Кличко заявил, что оккупированные территории "уже не Украина"

20 октября 2023 20:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кличко заявил, что оккупированные территории "уже не Украина"
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Киевский городской совет
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Мэр Киева Виталий Кличко снова попал в скандал. В этот раз он заявил, что временно оккупированные территории Украины больше не являются ее территориями.

Об этом он заявил в прямом эфире телеканала "Киев".

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По словам мэра, проведение в Украине президентских выборов крайне необходимо. Но временно оккупированные территории (Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) этого не смогут сделать, поскольку там уже "не Украина".

"Что касается голосования, то территории, которые оккупированы, уже не Украина, потому что там представителей не будет", — рассказал мэр Киева ведущим телеканала Ирине Король и Илоне Довгань.

Также он заявил, что не слышал от западных партнеров Украины об их настоянии по поводу проведения в Украине президентских выборов.

Напомним, что ранее у Кличко решили потратить 5 миллионов гривен на "Реестр для домашних животных", хотя эта сумма равна сотням дронов. Также недавно появилось расследование, где Кличко неоднократно врал о запуске Подольско-Воскресенского моста.

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