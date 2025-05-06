Кличко написав заяву на відпустку — деталі

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко написав заяву на відпустку. У документі зазначений лише один день — 7 травня.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на систему електронного документообігу КМДА АСКОД.

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Так, у розпорядженні про відпустку Київського міського голови зазначено, що Кличко відбуває у щорічну основну відпустку терміном один календарний день — 7 травня 2025 року.

Заява мера. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що минулого тижня мер Києва перебував з візитом в Іспанії, де взяв участь у Конгресі Європейської народної партії. В той самий час волонтери допомагали мешканцям Святошинського району, які постраждали від атаки на Київ 24 квітня, впоратися з наслідками обстрілу.

Нагадаємо, мешканці зруйнованого будинку закликали міську владу надати інформацію про компенсації та допомогу з житлом. У сюжеті Новини.LIVE показали, як зараз живуть жителі Святошина після атаки РФ.

А голова КМВА Тимур Ткаченко провів засідання Ради оборони міста без участі мера.