Кличко написал заявление на отпуск - детали

Кличко собрался в отпуск и написал заявление
Мэр Киева Виталий Кличко написал заявление на отпуск. В документе указан только один день — 7 мая.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на систему электронного документооборота КГГА АСКОД.
Отпуск Кличко
Так, в распоряжении об отпуске Киевского городского головы указано, что Кличко отбывает в ежегодный основной отпуск сроком один календарный день — 7 мая 2025 года.
Отметим, что на прошлой неделе мэр Киева находился с визитом в Испании, где принял участие в Конгрессе Европейской народной партии. В то же время волонтеры помогали жителям Святошинского района, которые пострадали от атаки на Киев 24 апреля, справиться с последствиями обстрела.
Напомним, жители разрушенного дома призвали городские власти предоставить информацию о компенсации и помощь с жильем. В сюжете Новини.LIVE показали, как сейчас живут жители Святошина после атаки РФ.
А глава КГВА Тимур Ткаченко провел заседание Совета обороны города без участия мэра.
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