Кличко написал заявление на отпуск - детали

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко написал заявление на отпуск. В документе указан только один день — 7 мая.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на систему электронного документооборота КГГА АСКОД.

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Отпуск Кличко

Так, в распоряжении об отпуске Киевского городского головы указано, что Кличко отбывает в ежегодный основной отпуск сроком один календарный день — 7 мая 2025 года.

Заявление мэра. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что на прошлой неделе мэр Киева находился с визитом в Испании, где принял участие в Конгрессе Европейской народной партии. В то же время волонтеры помогали жителям Святошинского района, которые пострадали от атаки на Киев 24 апреля, справиться с последствиями обстрела.

Напомним, жители разрушенного дома призвали городские власти предоставить информацию о компенсации и помощь с жильем. В сюжете Новини.LIVE показали, как сейчас живут жители Святошина после атаки РФ.

А глава КГВА Тимур Ткаченко провел заседание Совета обороны города без участия мэра.