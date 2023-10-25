Кличко звільнив директора ритуальної служби Києва

Віталій Кличко. Фото: Київська міська рада

Мер Києва Віталій Кличко звільнив з посади директора ритуальної служби Києва Олександра Голуба. Тимчасовим виконувачем обов’язків директора стане його заступник.

Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

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У чому причина

"Сьогодні мер Києва Віталій Кличко звільнив директора ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" Олександра Голуба. Підписане відповідне розпорядження", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підставою для звільнення стало неналежне виконання очільником ритуальної служби своїх посадових обов’язків та незадовільна робота.

Також, згідно з повідомленням, до моменту призначення нового директора в установленому законом порядку виконання обов’язків директора тимчасово покладається на його заступника.

Що передувало

Зазначимо, що цьому передували обшуки у комунальній ритуальній службі поліцією та прокуратурою через мільйонні розкрадання бюджету у червні поточного року. За даними слідства, службовці установи були у змові з працівниками підконтрольних їм фірм і розробили схему заволодіння бюджетними коштами під виглядом виплати заробітної плати вигаданим працівникам, чим завдали збитків бюджету міста до 19 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що раніше Віталій Кличко розповів про роботу створеного антикорупційного департаменту при КМДА. Також було повідомлення, що у столичній мерії закупили будматеріали для ремонту військового госпіталю з подвійною націнкою.