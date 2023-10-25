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Кличко уволил директора ритуальной службы Киева

25 октября 2023 19:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кличко уволил директора ритуальной службы Киева
Виталий Кличко. Фото: Киевский городской совет
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности директора ритуальной службы Киева Александра Голуба. Временно исполняющим обязанности директора станет его заместитель.

Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

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В чем причина

"Сегодня мэр Киева Виталий Кличко уволил директора ритуальной службы специализированного коммунального предприятия "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" Александра Голуба. Подписано соответствующее распоряжение", — говорится в сообщении.

Сообщается, что основанием для увольнения является ненадлежащее исполнение руководителем ритуальной службы своих должностных обязанностей и неудовлетворительная работа.

Также, согласно сообщению, до момента назначения нового директора в установленном законом порядке исполнения обязанностей директора временно возлагается на его заместителя.

Что предшествовало

Отметим, что этому предшествовали обыски в коммунальной ритуальной службе полицией и прокуратурой из-за миллионных хищений бюджета в июне текущего года. По данным следствия, служащие учреждения были в сговоре с работниками подконтрольных им фирм и разработали схему завладения бюджетными средствами под видом выплаты заработной платы придуманным работникам, чем нанесли ущерб бюджету города до 19 миллионов гривен.

Напомним, что ранее Виталий Кличко рассказал о работе созданного антикоррупционного департамента при КГГА. Также ссобщалось, что в столичной мэрии закупили стройматериалы для ремонта военного госпиталя с двойной наценкой.

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